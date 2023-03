Los neurólogos alertan de la falta de medicinas para tratar la epilepsia y el párkinson

Diversos neurólogos andaluces alertan de la falta de suministro de algunos medicamentos indicados para el párkinson y la epilepsia. Según denuncian los especialistas, el desabastecimiento sin precedentes que sufren las farmacias españolas, donde hay problemas de suministro con más de 730 fármacos según la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), "lleva años" teniendo su impacto en las enfermedades neuronales.

Así ha sido denunciado este lunes por el grupo de especialistas que forman parte del Centro de Neurología Avanzada (CNA), con sedes en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga. En concreto, según han detallado desde el CNA, se trata de fármacos de uso común para el tratamiento sistemático de la epilepsia y el párkinson como son el Clonazepam, Clobazam, Ácido Valproico, Levodopa/Carbidopa, Carbamecepina y Rotigotina.

Un problemas que, han explicado, se repite de igual manera en todos los puntos de la comunidad andaluza. "Algo que sucede desde hace más de dos años pero que se está incrementando desde hace meses", ha señalado el neurólogo Hernando Pérez Díaz y director del centro médico. "Al menos en el ámbito de la neurología, el desabastecimiento continuo de fármacos de uso común es ya una constante. Lo peor es que medicamentos como la levodopa para el Parkinson y determinados anti epilépticos como es el clobazam o el clonazepam y el ácido valproico, realmente son fármacos que no tienen sustitutos", ha añadido.

Los neurólogos advierten de la preocupación entre los pacientes ante lo que consideran un "desabastecimiento muy peligroso". "Nos llaman desesperados y como estos fármacos no tienen sustitutos sencillos, tenemos que indicarles lugares como Gibraltar o Portugal en donde encontrarlos", apuntan desde el CNA.

En el sector reconocen este problema. Algunos farmacéuticos de distintos puntos en Sevilla consultados por este periódico confirman que, "en algunos más que en otros", pero en estos momentos sí se estarían encontrando con esos problemas de suministro que denuncian los neurólogos. Pese a esos problemas reconocido, desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) rechazan tajantemente hablar de desabastecimiento, porque aseguran que una parte de estos medicamentos se puede sustituir por otros que tienen el mismo principio activo.

"El suministro de medicamentos para ciertas patologías neuronales se encuentra más o menos restablecido. Sí es cierto que puede haber en algunos momentos puntuales una falta de suministro pero no es así un desabastecimiento como para que no aparezca el medicamento", explican las fuentes consultadas. Las mismas, detallan que, desde las farmacias, se cuenta con una serie de mecanismos encontrar soluciones y llegar al medicamento que necesita el paciente. "Tenemos herramientas informáticas para encontrar un medicamento cuando algún laboratorio no lo suministra a un punto concreto. También, en el caso de que no lo encontráramos en otras farmacias, la mayoría de estos medicamentos tienen alternativas de fármacos extranjeros. Con lo cual, pedimos a los pacientes que estén tranquilos, que, en principio, no se van a quedar sin su medicamento", concretan.

También el director de Relaciones con la Industria y Comunicación de la distribuidora Bidafarma, una de las mayores cooperativas en la provincia de Sevilla y Andalucía, Ignacio Pérez, llama a la calma. "No consideramos que la situación de estos fármacos sea motivo de alerta en estos momentos", ha indicado en declaraciones a este medio. De todos los fármacos indicados por los neurólogos, Pérez reconoce problemas con sólo uno de ellos en Sevilla, el Clobazam. "El nivel del servicio está en un 43% ahora mismo, pero del resto, o bien no hay ningún problema, o bien el nivel de servicio está clasificado como regular", explica. "Que la sociedad esté tranquila porque si no llega algo de algún laboratorio o hay escasez, siempre se puede tirar de otros", añade.

Desde el CNA apelan a las autoridades para que este problema "acuciante y tan crucial para la salud, que afecta a tantas personas", se trate de solucionar. "Este es un problema que afecta en general a todas las ramas de la medicina y es extensible a todo el país, según el último informe de los Servicios Farmacéuticos del Cgcof en donde se refleja que durante 2022 se identificaron semanalmente más de 70 medicamentos con faltas de stock significativas, tanto a nivel nacional como local", concluyen los especialistas en un comunicado difundido este lunes.