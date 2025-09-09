Niños con cardiopatías se recuperan antes gracias a una cirugía menos invasiva en el Virgen del Rocío

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha alcanzado el centenar de pacientes intervenidos dentro de su programa de cirugía cardíaca mínimamente invasiva, iniciado en 2021. De este total, 24 corresponden a pacientes pediátricos, tratados con técnicas avanzadas que han permitido reducir el trauma quirúrgico y acelerar notablemente la recuperación, logrando una supervivencia del 100% y una evolución cardiovascular favorable a medio y largo plazo.

Este programa fue impulsado por el doctor Antonio González Calle, dentro del plan estratégico del Servicio de Cirugía Cardiovascular que dirige el doctor José Miguel Borrego, con el apoyo de la dirección del centro hospitalario. En el ámbito pediátrico, el programa comenzó un año más tarde, incorporando de forma coordinada a los servicios de Anestesiología, Perfusión, Enfermería quirúrgica, Cardiología y UCI, cuya colaboración ha sido clave para el éxito obtenido.

Avances técnicos y humanos al servicio del paciente

La cirugía cardíaca mínimamente invasiva va más allá del uso de incisiones pequeñas. Supone un enfoque integral y multidisciplinar, conocido como fast-track, que abarca desde la preparación quirúrgica hasta la recuperación postoperatoria. Incluye avances en anestesia, perfusión, monitorización, y fisioterapia inmediata, lo que se traduce en menos dolor, menor necesidad de opioides, extubación precoz y altas hospitalarias más tempranas.

En el caso de los pacientes pediátricos, la técnica más empleada ha sido el abordaje transaxilar con visión directa, que permite acceder al corazón sin abrir el esternón, especialmente en niños de pequeño tamaño. No obstante, el equipo ha adaptado diferentes estrategias según las características de cada paciente, empleando también cirugía endoscópica o robótica cuando ha sido necesario.

Circulación extracorpórea pediátrica: un reto superado

Uno de los principales desafíos técnicos ha sido la adaptación de la circulación extracorpórea en niños, que exige modificaciones complejas frente a los procedimientos convencionales. Para ello, el equipo de perfusionistas ha implementado circuitos con menor volumen de cebado, el uso de cánulas pediátricas específicas para accesos periféricos y técnicas de drenaje venoso activo, garantizando en todo momento la correcta oxigenación y protección miocárdica durante la intervención.

Además, se ha mejorado la coordinación en quirófano mediante sistemas audiovisuales que facilitan la comunicación entre cirujanos, anestesistas y perfusionistas, optimizando así la seguridad y eficacia del procedimiento.

Menos complicaciones y regreso más rápido a casa

Los beneficios de este enfoque quirúrgico son claros: los pacientes experimentan menos inflamación, mayor estabilidad hemodinámica, reducción en el uso de analgésicos y un mejor control del dolor. La recuperación se inicia en el propio quirófano, con la extubación precoz y el inicio inmediato de la rehabilitación, lo que permite una recuperación más rápida y un regreso temprano a sus actividades habituales, incluyendo la reincorporación escolar en los pacientes pediátricos.

El programa del Hospital Virgen del Rocío se consolida así como un referente en cirugía cardíaca mínimamente invasiva, no solo por sus resultados clínicos, sino por su capacidad de integrar innovación tecnológica, excelencia médica y un enfoque centrado en la experiencia del paciente.