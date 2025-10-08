No hay trenes este fin de semana entre Huelva y Sevilla y Huelva y Madrid por obras de Adif en la infraestructura ferroviaria

La circulación de trenes entre Huelva y Sevilla se interrumpe este fin de semana del 10 al 12 de octubre por obras que acomete Adif para la reparación y mejora de la capacidad hidráulica de la infraestructura ferroviaria, afectada por las inclemencias meteorológicas, y la renovación de un paso a nivel en La Palma del Condado.

Renfe ha programado 70 autobuses para los trenes con origen y destino Huelva. La compañía ofrecerá un servicio alternativo de transporte por carretera entre Huelva y Sevilla para garantizar la movilidad de los viajeros durante los trabajos programados

Este dispositivo alternativo permitirá garantizar la movilidad de los viajeros de los servicios de Media Distancia Sevilla-Huelva y Larga Distancia (Alvia e Intercity) Huelva-Madrid.

Los horarios y trenes afectados son los siguientes:

Trenes afectados por las obras de Adif / Adif y Renfe

Los trabajos que ejecuta Adif tienen por objeto la reparación y mejora de la capacidad hidráulica de la infraestructura ferroviaria, afectada por la DANA de octubre de 2024 y la borrasca Garoé el pasado mes de enero, así como la renovación de un paso a nivel en La Palma del Condado.

Servicio alternativo para garantizar la movilidad

Durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre, los viajeros de todos los trenes de Media Distancia Huelva-Sevilla, en ambos sentidos, realizarán por carretera el trayecto de origen a destino, incluidas todas las estaciones intermedias. Renfe ha programado 57 servicios de autobús para garantizar este servicio.

También durante este fin de semana, Renfe ha programado un servicio alternativo para garantizar los desplazamientos de doce trenes entre Huelva y Madrid. Los viajeros realizarán en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo) el trayecto Madrid-Sevilla y por carretera, con un total de 13 autobuses, el trayecto Huelva-Sevilla con parada intermedia en La Palma del Condado. Además, y como consecuencia de estos trabajos en la vía, Renfe ha ajustado los horarios de los servicios habituales Madrid-Huelva.

Comunicación y atención al cliente

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura a través de mensajes personalizados, megafonía y cartelería en las estaciones y trenes, mensajes en la venta online y App oficiales.

Los clientes pueden consultar todos los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com