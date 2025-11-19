Que no te pillen lavando o reparando el coche en la calle en Sevilla: las multas alcanzan los cuatro dígitos si eres reincidente

Ahora que al fin luce el sol en la ciudad, es posible que muchos sevillanos aprovechen para lavar el coche. La caída de las hojas, la suciedad acumulada en los bajos o las marcas de agua en la pintura y las lunas después de días de intensas lluvias generan inconvenientes estéticos, pero también de visibilidad a la hora de conducir. No obstante, una acción tan cotidiana como lavar el coche puede desembocar en una multa y es que el Ayuntamiento avisa: está prohibido hacerlo en la calle.

La ordenanza municipal de limpieza pública y gestión de residuos municipales, que ha sido modificada recientemente, es la norma que regula las competencias de la empresa pública Lipasam. En paralelo, el texto recoge en su artículo 11 los deberes y las prohibiciones para los ciudadanos de aquellas conductas que produzcan ensuciamiento de la vía pública, entre las que se concreta el hecho de lavar el coche. Pero ¿qué dice la ordenanza y cuál es la multa por incumplir esta diposición?

Ni lavar el coche ni vaciar agua sucia en la calle

La norma establece que "queda prohibido lavar vehículos y maquinaria en la vía pública, efectuarles cambios de aceites u otros líquidos, así como repararlos, salvo actuaciones puntuales de emergencia, debiendo en todo caso prevenir el ensuciamiento de la zona afectada y, en su caso, proceder a su limpieza inmediata". Es decir, los ciudadanos están obligados por norma general a dirigirse a las estaciones de lavado y autolavado de vehículos.

Lavar el coche en la calle acarrea el vertido de aguas sucias y productos de limpieza como cera o jabones, además del posible uso de agua potable destinada al consumo humano. De hecho, la ordenanza especifica que no está permitido "vaciar agua sucia sobre la vía pública o zonas ajardinadas". Sin embargo, esta acción informal puede darse en algunas zonas del municipio de Sevilla como los barrios periféricos o las urbanizaciones de viviendas unifamiliares.

Se prohíbe cambiar el aceite y reparar averías en la vía pública

La llegada de los primeros días de frío invitan asimismo a revisar el nivel del líquido refrigerante. Puede que algunos decidan rellenar el depósito con un anticongelante específico para soportar las bajas temperaturas o incluso las heladas. A esto se le suman otras acciones que compenden al mantenimiento general del vehículo, como el cambio de aceite o la revisión de los líquidos de dirección y frenos o del limpiaparabrisas.

En cualquier caso, la normativa impide realizar en la calle tanto este tipo de intervenciones de mantenimiento como las reparaciones por averías, por lo que deberán relegarse a los talleres de automóviles o, en su caso, a un garaje o parcela privada. Aún así, se prohíbe "ensuciar el espacio público con líquidos derramados por vehículos y, en particular, en el acceso a talleres, garajes y vados"

Solo se contemplan excepciones para contratiempos y actuaciones puntuales de emergencia, lo que no exime de la obligación de prevenir el ensuciamiento de la vía y restablecer su estado al finalizar.

¿Cuál es la multa por lavar el coche en la calle en Sevilla?

Lavar el coche en la vía pública, cambiar el aceite o arrojar aguas sucias se tipifica como infracciones leves por la ordenanza. Como tal, estas podrán ser sancionadas con multas de hasta 750 euros, "sin perjuicio de exigir las responsabilidades de carácter penal o civil correspondientes" ni de la exigencia de reparación por daños y costes por actuaciones municipales subsidiarias.

La normativa castiga asimismo a las personas reincidentes, que serán castigadas cuando hayan incurrido en una o más infracciones firmes de igual o similar naturaleza en los 12 meses anteriores. En este sentido, la acumulación de infracciones leves podría dar lugar a una infracción grave, con multas de 750 a 1.500 euros. Las infracciones leves prescribirán en el plazo de seis meses.