El verano de las 50 noches tropicales en Sevilla

El verano ha dejado en Sevilla cincuenta noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados. Dos de ellas han sido tórridas, es decir, con temperaturas que no bajaron de 25 grados. Han sido casi el doble de las habituales, que se mantenían en 34 y una, respectivamente. Es el balance que hace la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del que ya se puede decir, oficialmente, ha sido el verano más cálido en Sevilla de su ranking, que arranca en 1961, en lo que a temperaturas máximas se refiere.

La provincia ha atravesado en los últimos casi tres meses cinco olas de calor de las que las dos últimas, que tuvieron lugar en el mes de agosto, fueron las más largas e intensas, con hasta ocho días de duración y picos de temperatura de 45 grados, según ha apuntado este viernes el delegado territorial de la Aemet, Juan de Dios del Pino.

Precisamente, el mes de agosto fue "extremadamente cálido" en Sevilla. Según los registros de la Aemet, la provincia anotó una temperatura media de 29,9 grados y una variación de 1,8 respecto a la media de los años 1991-2020. En un análisis más pormenorizado, la temperatura máxima media en agosto fue de 38,5, que suponen 3,2 grados por encima del promedio. Estos datos suponen un récord en los valores máximos, ya que superan a los marcados en el año 2018 que mantenían el techo hasta ahora, con una media de 36,9 grados y una variación de 1,6 de anomalía térmica. En cuanto a las temperaturas mínimas medias, el de 2023 pasa a la historia como el segundo agosto más cálido de la serie histórica, al haber registrado un valor medio de 20,6 grados y una variación de 1,7 grados del promedio.

Por otro lado, a nivel regional, cuatro (octubre, diciembre, abril y agosto) de los doce meses del año agrícola 2022-2023 en Andalucía han sido los más cálidos desde 1961 y otros tres (noviembre, marzo y julio) están entre los cuatro más cálidos. "No es normal tantos meses con temperaturas de récord", ha asegurado este viernes el delegado territorial de la Aemet, Del Pino. "Además, durante 68 días consecutivos, entre el 6 de marzo y el 12 de mayo, las temperaturas medias han estado por encima de la media del periodo de referencia 1991-2020", ha detallado.

Por otro lado, Andalucía también ha registrado un verano más húmedo de lo normal, en el que se han registrado unos 26 litros por metro cuadrado frente a los 12 litros habituales para esa fecha a tenor de la Dana que se produjo durante el mes de julio.

Un otoño cálido y más lluvioso de lo normal

Pero mientras el verano cuenta los días para decir adiós hasta el año que viene, el comienzo del otoño astronómico está llamando a la puerta y la predicción meteorológica presentada este viernes por el delegado territorial de la Aemet, aunque cauta, muestra esperanzas. Del Pino ha destacado que Andalucía tendrá un otoño "cálido y más lluvioso de lo normal" que servirá para aliviar en cierta medida la prolongada situación de sequía actual tras "el año agrícola más cálido y el quinto más seco desde 1961", según los datos presentados.

Del Pino ha asegurado que las predicciones de la Aemet para la estación otoñal, que va de septiembre a noviembre, indican que será "más lluviosa de lo normal, con una probabilidad del 50%", que se eleva hasta el 80% de opciones de que sea "normal o más lluviosa de lo normal desde el punto de vista pluviométrico", considerándose como normal una media comprendida entre 136,6 y 215,7 litros por metro cuadrado.

No obstante estas previsiones, el delegado ha querido ser cauto y ha afirmado que "no podemos decir que hay un cambio de tendencia" por mucho que el verano "haya sido también más húmedo de lo normal" y no confía mucho en que las lluvias otoñales puedan paliar la sequía y llenar los pantanos andaluces: "Acabar con la sequía requiere de un periodo más amplio, pero sí es posible que dejemos de estar agonizando en cuanto al agua embalsada", ha dicho Del Pino.

En cuanto a los pronósticos de temperatura, se espera un otoño "más cálido de lo normal, con una probabilidad del 60%", entendiéndose como una temperatura media normal la comprendida entre 16.8 y 17.7 grados. Unos datos "esperanzadores", ya que la comunidad ha registrado el mes de agosto, el verano y el año agrícola (1 de septiembre de 2022 a 31 de agosto de 2023) "más calurosos desde 1961".

Las anomalías de estos periodos con respecto a la media del periodo 1991-2020 han sido de +2.0, +1.6 y +1.8 grados centígrados, respectivamente; y suben a +2.9, +2.6 y +2.4 grados en relación con un clima pasado (1961-1990). "Este incremento en 30 años de aproximadamente un grado es coherente con el cambio climático", ha advertido Del Pino.