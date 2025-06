"No, no es normal este tiempo": las altas temperaturas en Sevilla, explicadas por un experto

Sevilla se encuentra una vez más marcada por las altas temperaturas, alcanzando valores superiores a los normales para esta época del año. Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos dos avisos en la provincia durante el martes 17 de junio, una situación que se extiende a gran parte del conjunto andaluz y español. Se trata de la sierra norte y la campiña, donde existe la posibilidad de rozar los 41ºC.

Todavía no es seguro hablar de una 'ola de calor'. Para ello, es necesario superar los umbrales durante tres días seguidores en el 10% de las estaciones y se trata de parámetros muy elevados. No obstante, "esto no quiere decir que sea un calor 'normal', no lo es", señalan desde ElTiempo.es. Por su parte, la Aemet concuerda con esta afirmación al hablar de un "intenso calor, con máximas y mínimas por encima de lo habitual, excepto en Canarias".

Un nuevo 'episodio de verano' en Sevilla

Durante los próximos días, Sevilla capital alcanzará los 41ºC hasta en dos ocasiones, según los datos de la Agencia, e incluso se esperan mínimas de 26ºC, por lo que se podría hablar de la llegada de noches ecuatoriales. "El junio de 2025 va camino de situarse como uno de los más cálidos registrados en muchos sitios del país", prosigue ElTiempo.es. Ahora bien, "hablamos de calor persistente e intenso, pero no tan extremo".

Entonces, se espera que las elevadas temperaturas duren por lo menos siete días, aunque sin romper los récords alcanzados en "episodios puntuales de calor excepcional". Esto no significa que sea algo bueno, sino todo lo contrario. Una situación prolongada de estrés térmico implica una serie de consecuencias negativas.

Estrés térmico prolongado: el calor durará, al menos, siete días

"Esta situación de estrés térmico puede ser peor que un pico puntual, tanto para la vegetación como para las personas", prosiguen los expertos de ElTiempo.es. "Como podemos ver, los 36ºC en la segunda quincena de junio se han dado en Madrid, pero son cada vez más frecuentes y este año va a reforzar esa tendencia. Este calor intenso y persistente no es normal en junio".

La madrugada de este martes 17 ha sido notablemente cálida y, según informa la Agencia, "hasta las 09:00 horas, no se había bajado de los 25ºC" en algunas localidades. Por la tarde, se espera que los termómetros marquen valores superiores a los 40ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Finalmente, el miércoles 18 y el jueves 19 también se activarán los avisos de la Aemet en la provincia, ante una realidad que no cesará hasta el domingo 22 de junio, cuando las temperaturas comiencen a descender ligeramente.

A pesar de que la estabilidad y el calor persistirán durante toda la semana, no se descartan tormentas localmente intensas en algunas zonas de Andalucía, que podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo. Asimismo, hay que tener en cuenta la presencia de calima y polvo en suspensión sobre el sur peninsular, lo que podría dar lugar a depósitos de barro.