Una nueva publicación sobre las migraciones
Presentación en el Archivo de Indias del Cuaderno de Estrategia 232, titulado 'Panorama demográfico global: impacto de las migraciones y tendencias demográficas en el siglo XXI'.
El Instituto Español de Estudios Estratégicos presentó este miércoles en el Archivo de Indias el Cuaderno de Estrategia 232, titulado Panorama demográfico global: impacto de las migraciones y tendencias demográficas en el siglo XXI.
El acto fue presidido por el director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, teniente general Miguel Ballenilla, y el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Víctor M. Bados. Moderó la sesión Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla.
Intervinieron algunos de los autores: Cecilia Estrada, Gemma Pinyol-Jiménez, Juan Mora y Rocío de los Reyes Ramírez. Asistió al acto el jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general Carlos Melero, y la directora del Archivo, Esther Cruces.
