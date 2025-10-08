Pablo Gutiérrez-Alviz será nombrado académico correspondiente en la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes

El recorrido compartido entre la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes Letras que empezó, hace más de dos años, culminará mañana con un acto cargado de simbolismo. El director de la institución sevillana, Pablo Gutiérrez-Alviz, será nombrado académico correspondiente en la entidad que dirige René Jesús Payo. La designación se celebrará en la Diputación Provincial de Burgos y formará parte de la sesión de apertura de curso de la Real Academia Burgense, en la que disertará la escritora María Jesús Jabato Dehesa sobre Burgos en la obra de Benito Pérez Galdós.

"Lo tomo como un reconocimiento a mi Academia de Buenas Letras con motivo de la exposición Los Machados. Retrato de familia", ha indicado a este periódico Gutiérrez-Alviz. La idea de la muestra, cuyo resultado fue un verdadero éxito desde que el Rey Felipe VI la inauguró en Sevilla el 21 de octubre de 2024, empezó a germinar en febrero de 2023 cuando el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y Gutiérrez-Alviz visitaron Burgos. El motivo del viaje no era otro que conocer los fondos sobre Manuel Machado que custodia la institución burgalesa. "A partir de ahí contactamos con la Fundación Unicaja y, con su patrocinio y colaboración, se inició la gran aventura de esta exposición", ha indicado el director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

La colección estuvo conformada por objetos personales como fotografías, cartas, poemas escritos con el puño y letra de los diferentes conforman las distintas vitrinas. Entrando, de este modo, en la intimidad de una familia que mantuvo fuertes lazos entre sus miembros. La exposición mostró este legado y traspasó la leyenda negra para derribar diferentes mitos alrededor de la relación entre Antonio y Manuel Machado. Su primera parada fue en Sevilla para pasar después por Burgos y terminar en Madrid, concretamente, en la Real Academia Española.

Tras más de un año cargado de emociones, Gutiérrez-Alviz ha admitido que se queda con haber trabajado junto con figuras tan importantes como Guerra, comisario de la exposición, y la periodista Eva Díaz, coordinadora de Los Machados. Retrato de familia. Además, ha reconocido la importancia de haber trasladado, a través de los Machado, un "mensaje de concordia nacional" en el que no hay "dos Españas".

Presentación de 'El sacacorchos'

Además del nombramiento como académico correspondiente, Gutiérrez-Alviz también aprovechará su estancia en Burgos para presentar El sacacorchos, su última obra. Un libro que recopila muchos de los artículos que el notario ha escrito para los periódicos del Grupo Joly, labor que realiza desde el año 1999.

"Que se presente en Burgos tiene el encanto de que hay varios artículos que son machadianos", ha apuntado para poner en valor uno en concreto "al que tengo mucho cariño". El autor juega en Los gozos y la sombra "con el gozo de estar en Burgos e inaugurar la exposición con mis grandes amigos académicos burgaleses". Una realidad que queda atravesada por "la sombra del recuerdo de lo que sufrió Manuel Machado viviendo allí durante toda la Guerra Civil, con la angustia personal familiar" y la posterior "tristeza cuando fue a Colliure y vio la tumba de su hermano".