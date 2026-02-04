El nuevo hotel de cuatro estrellas en la antigua sede de CC OO en la Plaza del Duque estará en dos meses

Después de casi seis años y con una pandemia -y sus consecuencias- ,el impulso del Grupo Corporativo Sorelor sociedad patrimonial de la familia Soreluce, hay fecha para la apertura del nuevo hotel de cuatro estrellas en la plaza del Duque. La antigua sede sindical de CC OO pasará a tener 116 habitaciones y a alojar turistas en sus site plantas dentro de un par de meses. Será en plena primavera, según el estudio encargado del diseño.

La intervención arquitectónica y de interiorismo ha sido desarrollada por el grupo creativo Cidon, con una propuesta que busca combinar funcionalidad y confort en un entorno urbano de alta afluencia. El diseño del hotel toma como referencia la conexión histórica entre Sevilla y Guipúzcoa, un vínculo articulado a través del río Guadalquivir y el comercio marítimo, que actúa como hilo conductor del concepto interior del establecimiento.

Con esta apertura, Sercotel reforzará su presencia en Sevilla mediante un activo hotelero ubicado en un enclave estratégico y de alto valor patrimonial. El hotel mantiene la fachada del edificio y contará con un totl de 4.832 metros cuadrados, un ático con vistas y zonas comunes en la planta baja. El establecimiento tiene previsto tener restaurante, bar, gimnasio, piscina y solarium en la planta superior.

El actual edificio es fruto de un cambio del inmueble por el Sponsor, situado en la avenida de la Raza esquina con Cardenal Bueno Monreal. Esa finca que compró la constructora vasca Zicotz al Puerto de Sevilla fue reformada y acondicionada antes de entregarla lista para ser ocupado por el sindicato como fija la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.