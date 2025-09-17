El nuevo radar de tramo de la A-4 en Sevilla ya ha comenzado a multar: ubicación, límite de velocidad y margen de error

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado un nuevo radar en la autovía A-4 a su paso por Sevilla. Si bien este dispositivo comenzó a funcionar el pasado mes de agosto, desde el 1 de septiembre ya está emitiendo sanciones, con un margen de error técnico establecido para su primer año de funcionamiento.

En concreto, este nuevo dispositivo se ubica en la A-4, en sentido decreciente hacia Sevilla, entre los puntos kilométricos 532+675 y 531+000, muy cerca del Aeropuerto de San Pablo. A continuación, te explicamos cómo funciona, la velocidad máxima permitiada y cuál es su margen de error.

El nuevo radar de tramo de Sevilla, próximo al aeropuerto

El radar funciona bajo el sistema de control de tramo, por lo que es diferente a los cinemómetros convencionales. Se trata de un sistema de cámaras de visión artificial que graban de forma continua e identifican la matrícula de cada vehículo a la entrada y salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba los tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo entre dos puntos.

Por tanto, cuando la velocidad media del recorrido supera el límite máximo establecido, se tramita una denuncia por infracción. En la actualidad, la velocidad máxima permitida en este tramo es de 120 km/h.

Margen de error y multas por superar el límite de velocidad

La DGT aplicará un margen de error técnico de ±3% durante el primer año de funcionamiento de este nuevo radar. Así, al tratarse de una vía límitada a 120 km/h, la sanción se activaría a partir de los 123,6 km/h. Las multas por exceso de velocidad en vías con límites entre 60 y 120 km/h son las siguientes:

Hasta 30k m/h más: 100€, sin retirada de puntos del carné

De 31 a 50 km/h más: 300€ y 2 puntos

De 51 a 60 km/h más: 400€ y 4 puntos

De 61 a 70 km/h más: 500€ y 6 puntos

Más de 71 km/h: multa de 600€ y 6 puntos. Se considera una infracción muy grave

Por otro lado, superar en más de 80 km/h el límite de velocidad en vías interurbanas se considera un delito, castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajo para la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del permiso de conducción entre 1 y 4 años.

Los nuevos radares de Sevilla y el que más multa

En Sevilla se encuentran uno de los 50 radares que más multan en España, según los datos de la DGT correspondientes al año 2024. Destaca el punto kilométrico 10+100 de la SE-30, a la altura del Puente del Centenario, tramitó un total de 17.070 denuncias el pasado año.

Durante los últimos meses, la DGT ha reforzado la vigilancia en la ciudad con la instalación de otro radar en el kilómetro 0+700 de la autovía del V Centenario A-49 entre Sevilla y Huelva. Se trata un punto de control fijo a pocos metros de la inscoporación desde Camas, junto a Coca de la Piñera. Tiene un límite de velocidad de 90 km/h y se trata de un tramo con alta concentración de accidentes.