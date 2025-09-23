Nuevos retrasos en los trenes de alta velocidad entre Sevilla y Córdoba

Los trenes AVE y Avant que circulan entre Sevilla y Córdoba vuelven a registrar este martes importantes demoras debido a una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico ferroviario en el tramo comprendido entre Alcolea de Córdoba y Hornachuelos. Según Adif, ya se ha movilizado personal técnico especializado para resolver el problema lo antes posible y restablecer la normalidad en la línea.

Mientras tanto, los servicios afectados pueden acumular retrasos variables, por lo que se recomienda a los viajeros consultar el estado de su tren en tiempo real y prever posibles cambios en sus desplazamientos.

A causa de diferentes motivos los trenes de larga y media distancia llevan más de dos años acumulando grandes retrasos, lo que ha provocado multitud de protestas y reclamaciones, algo que según el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, es imposible, ya que la alta velocidad española cerrará 2025 con cerca de 50 millones de pasajeros, frente a los 40 millones de 2024. “Un sistema en caos no crece en dos dígitos al año”, declaraba a finales de agosto cuando era cuestionado por este tema.