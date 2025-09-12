Nuevos vuelos directos entre Sevilla y Estambul: qué ver y hacer en esta ciudad entre dos culturas

Sevilla contará con una nueva conexión directa con Estambul a partir del próximo 17 de septiembre. Operada por Turkish Airlines, la ruta "reforzará el posicionamiento" internacional de Andalucía y conectará a los pasajeros con 64 destinos en África, 47 en Asia-Pacífico, 37 en Oriente Medio y 27 en América, según ha indicado la Junta en un comunicado.

Turkish Airlines se une así a la compañía de bajo coste Pegasus Airlines, que comenzó a operar con tres frecuencias semanales entre la capital hispalense y el Aeropuerto internacional de Sabiha Gökçen (SAW), aunque desde marzo ofrece también un vuelo diario. A continuación, te detallamos las frecuencias y precios de los nuevos vuelos directos entre Sevilla y Estambul.

Ida y vuelta de Estambul, desde 300 euros

La ruta contará con siete frecuencias semanales desde el Aeropuerto de San Pablo. Los lunes, miércoles y sábados, los vuelos saldrán a las 11:45 horas, con llegada a Estambul a las 17:15 horas. Mientras, los martes, jueves, viernes y domingos partirán a las 18:40 horas, con llegada a la capital turca pasada la medianoche.

En cuanto a sus precios, según la propia web de Turkish Airlines:

Durante el mes de septiembre, es posible encontrar vuelos entre 280€ y 491€

En octubre, la mejor oferta es de 238€, si bien en vísperas del puente de la Hispanidad , los precios se alzan hasta los 600€

, los precios se alzan hasta los 600€ Tanto para la segunda quincena de noviembre como para el puente de la Constitución, hay vuelos disponibles por 225€

La combinación de ida y vuelta oscila entre los 850€ que puede costar en torno al 12 de octubre y los 300€ de una escapada de fin de semana en la tercera semana de noviembre. Estos son los precios de referencia para la tarifa FlexFly, que permite un bulto de hasta 8 kilos como equipaje de mano y una maleta de máximo 23 kilogramos sin facturar.

Los imprescindibles de Estambul, puerta de entrada a Oriente

Estambul ha sido históricamente el límite, geográfico y cultural, entre Oriente y Occidente. Situada a ambos lados del estrecho del Bósforo, con 15 millones de habitantes es la ciudad más poblada de Turquía. La época ideal para conocer este destino es la primavera o el otoño, cuando el clima es agradable, y lo ideal es contar con al menos tres días para conocer sus lugares imprescindibles.

Una vista de Estambul, con la bella mezquita de Santa Sofía. / Sedat Suna

Después de aterrizar, lo mejor es realizar un free tour por Estambul, es decir, una visita guiada sin precio estipulado, que te ayudará a situarte en la ciudad y ubicar los principales monumentos. A partir de entonces, podrás profundizar si quieres en algunos de ellos como Santa Sofía de Constantinopla, joya del arte bizantino, o la Mezquita Azul, con más de 20.000 azulejos y 260 ventanales en su interior. Ambas construcciones se encuentran una frente a la otra y, muy cerca de allí, la Mezquita de Solimán.

Palacio Toptaki de Estambul. / estambul.es

También merece la pena conocer el Palacio Topkapi, un complejo arquitectónico de 700.000 metros cuadrados que fue la residencia oficial de los sultanes otomanos durante cuatro siglos. El palacio cuenta con más de 400 habitaciones decoradas con azulejos y unos inmensos jardines frente al Bósforo.

Una de las más de 80 calles del Gran Bazar de Estambul. / estambul.es

Otros de los planes que no puedes dejar de hacer en tu viaje a Estambul son pasear por el Hipódromo de Constantinopla, callejear por el Gran Bazar o coger un crucero por el Bósforo desde el muelle de Kabatas para obtener otra perspectiva panorámica del skyline de la ciudad.