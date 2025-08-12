La obra del puente del Centenario está ejecutada al 68% y se acabará a finales de 2026

Grúas y obras en el puene del Centenario de Sevilla, punto clave de la ronda SE-30

El Gobierno central ha difundido este martes nuevos datos sobre el nivel de ejecución de las obras del puente del Centenario de Sevilla y sobre la fecha definitiva en la que se acabarán los trabajos de ampliación. Según la Subdelegación del Gobierno que dirige Francisco Toscano, la obra se encuentra actualmente al 68% de ejecución y confirma que se acabará a finales del año que viene 2026. Así lo ha destacado Toscano en una nota de prensa sobre la inversión estatal en la provincia de Sevilla.

El último porcentaje de ejecución de este puente que se conocía lo ofreció en octubre de 2024 el PP provincial, que aseguraba que la obra estaba al 30%. Respecto a la fecha del fin de la construcción, el ministro Óscar Puente siempre ha asegurado que esta ampliación se terminaría como muy tarde en 2026.

La polémica ha saltado este verano al saberse que esta obra que avanza con enorme lentitud está ligada al caso del desvío de presupuestos públicos para el pago de mordidas por parte de José Luis Ábalos (ex ministro de Transportes), Santos Cerdán (ex secretario de organización del PSOE) y Koldo García (ex asesor de Ábalos).

Según la información aportada por Toscano, la provincia de Sevilla registró en 2024 el mayor volumen de inversión pública de los últimos quince años con licitaciones por valor de más de 270 millones de euros, alcanzando una inversión acumulada de 1.049 millones de euros desde 2018.

Entre las principales infraestructuras, destaca la rehabilitación y ampliación del puente del Centenario, "que presenta un 68% de ejecución y cuya finalización está prevista para finales de 2026".

La SE-40 avanza con el desbloqueo del cruce sobre el Guadalquivir y el desarrollo del arco noroeste, con más de 217 millones de euros en tramos licitados o en ejecución.

La A-49 (autovía Sevilla-Huelva) cuenta con 20 millones de euros para actuaciones de mejora acústica y de firme.

La AP-4 (autopista a Cádiz) afronta un plan integral de 268 millones de euros que incluye la construcción de un tercer carril y la remodelación de enlaces estratégicos.

En el ámbito del transporte público, el subdelegado dijo que se ha puesto en marcha el tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla, con una cofinanciación estatal de 650 millones de euros y la reciente adjudicación de obras en el subtramo San Lázaro–Macarena por 178 millones de euros.

En materia ferroviaria, continúa la modernización de la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla con 700 millones de euros, así como mejoras en pasos a nivel y el impulso de la conexión Huelva–Sevilla.

"Estas actuaciones consolidan el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo, la cohesión territorial y la competitividad de la provincia de Sevilla", destacó Francisco Toscano.