Educación destina 430.000 euros a obras de mejora en el Conservatorio de Danza de Sevilla

Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha comenzado las obras para la sustitución del sistema de calefacción en el Conservatorio Profesional de Danza (CPD) Antonio Ruiz Soler de Sevilla, con una inversión total de 231.637,34 euros, incluido proyecto y obra. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses.

“Respondemos a una reivindicación histórica del alumnado y los docentes del Conservatorio Profesional de Danza con calefactores traídos de casa, aulas sin internet y acceso impracticables. Estamos resolviendo todos y cada uno de los problemas en este centro. Hechos, no palabras”, ha declarado la delegada María José Eslava

La intervención en el centro consistirá en la sustitución de la caldera y el combustible, la reparación de la red de distribución y producción de agua caliente sanitaria, así como en la limpieza y renovación de radiadores, a fin de mejorar la eficiencia energética y el confort térmico del edificio.

Paralelamente, la Agencia Pública Andaluza de Educación está ejecutando otra actuación en este mismo centro, con un presupuesto de 201.899,29 euros (incluido proyecto y obra), que conlleva la reposición de la tarima en diferentes aulas y la instalación de un ascensor, que garantice la accesibilidad entre plantas. Si bien la renovación de los suelos ya se ha ejecutado, se está en espera de la licencia urbanística para el suministro y colocación del ascensor.

“Actualmente estamos desarrollando actuaciones en el Conservatorio de Profesional de Danza de Sevilla por importe de 433.000 euros, que se suman a los cerca de 67.000 euros, que se han entregaron a la dirección del centro entre este curso y el anterior, para el cambio de cableado en zonas administrativas y aulas teóricas, optimización de la conexión a internet y pintado del pabellón de Argentina y mejoras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas.” ha detallado María José Eslava, la delegada de Educación y Deporte en Sevilla de la Junta de Andalucía.

Eslava ha aseverado que “respondemos a una reivindicación histórica, en la última década, el alumnado y los docentes del Conservatorio Profesional de Danza no han dispuesto de agua caliente ni calefacción. Docentes con calefactores traídos de casa, aulas sin internet y acceso impracticables. Estamos resolviendo todos y cada uno de los problemas en este centro. Lamentablemente no todos se han resuelto con la prontitud que deseamos, pero estamos trabajando intensamente en ello. Hechos, no palabras.”

Las intervenciones en el CPD Antonio Ruiz Soler, de este curso, se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que se desarrolla a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y suponen una inversión global de 433.536,63 euros. Su contratación se ha realizado mediante el nuevo Acuerdo Marco de obras puesto en marcha por la Agencia, que permite agilizar los plazos de adjudicación y el inicio de las obras.