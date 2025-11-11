La ONCE reparte 350.000 euros en Sevilla con su sorteo del lunes 10 de noviembre

El sorteo de la ONCE celebrado el lunes 10 de noviembre ha dejado un total de 350.000 euros en premios en el barrio sevillano de Nervión. El afortunado vendedor Miguel Ángel Camacho, que trabaja para la organización desde 2006, fue el encargado de distribuir diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno de forma ambulante por esta zona de la capital hispalense.

"Cuando lo he visto en la aplicación del móvil no me lo creía. Me alegro porque todo el mundo dice que no doy ni la hora. Pues ya he dado la hora, que son 350.000 euros", bromea Camacho satisfecho con el resultado. El vendedor recuerda que ya en octubre de 2008, "en plena crisis económica y financiera", logró repartir en el mismo barrio más de siete millones de euros con el Cuponazo de la ONCE. Ahora, su mirada está puesta en el Sorteo Extraordinario del 11/11 que se celebra hoy mismo, donde se pone en juego un primer premio de 11 millones de euros y 11 premios adicionales de un millón.

El barrio de Nervión no ha sido el único agraciado en la capital andaluza. También Susana Romero vendió un cupón premiado con 35.000 euros en la avenida de Hytasa. Este sorteo, dedicado a las Fiestas Patronales de Benidorm, ha repartido más de 1,6 millones de euros entre las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, siendo la capital malagueña la más afortunada con 815.000 euros, seguida de Chiclana de la Frontera con 350.000 euros y San Fernando con 70.000 euros, ambas localidades gaditanas.

Diferentes premios del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, complementado por 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. La estructura de premios se completa con 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros tanto para las tres últimas como para las tres primeras; premios de 6 euros para las dos primeras y últimas cifras; y finalmente un reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.

Paralelamente, hoy también se celebra el sorteo del Eurojackpot, el mega sorteo europeo comercializado en España por la ONCE junto con otros 18 países del espacio económico europeo, que ofrece un bote de 10 millones de euros.

Compromiso con el juego responsable

Los cupones de la ONCE forman parte de la oferta de lotería social, segura y responsable de la Organización. Desde su diseño hasta su comercialización, implementan rigurosos controles para evitar consumos descontrolados, prohibiendo expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas de protección. La ONCE mantiene un fuerte compromiso con la ciudadanía a través de una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Estos productos de la ONCE se pueden adquirir a través de su red de casi 21.000 vendedores y vendedoras, así como en la plataforma web https://www.juegosonce.es/ y en diversos establecimientos colaboradores autorizados.