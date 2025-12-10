La operación de la Policía Nacional en las Tres Mil Viviendas acaba con siete detenidos
La investigación surgió tras un tiroteo ocurrido en el barrio el pasado 5 de diciembre
Intervenidas varias armas de fuego en una operación en el Polígono Sur
La Policía Nacional ha detenido en un macro operativo en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas a siete personas, una de ellas menor de edad, supuestamente involucradas en una reyerta con armas de fuego ocurrida el pasado 5 de diciembre, y ha intervenido dos plantaciones de marihuana con más de 800 plantas, sustancias estupefacientes, armas de fuego, joyas y dinero.
La operación se ha saldado con siete detenidos por delitos de robo con violencia con empleo de arma de fuego y lesiones, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico y cuatro de los arrestados han sido enviados a prisión, mientras que el menor ha ingresado en un centro de internamiento de menores, según una nota de la Policía.
El pasado 5 de diciembre varios testigos alertaron a los servicios policiales de que se estaba produciendo una reyerta de varias personas y advertían de la presencia de armas de fuego, afirmando haber escuchado varias detonaciones.
Una vez se personaron los agentes en el lugar, realizaron una batida por la zona, encontrándose a familiares de la víctima con un alto grado de nerviosismo, gritando y pidiendo auxilio.
Entre ellos se encontraba la víctima, que manifestó a los agentes que mientras iba andado sola, cuatro varones lo abordaron de manera sorpresiva y sin mediar palabra comenzaron a golpearla por todo el cuerpo, cayendo al suelo y que ese ataque se debía a que el día anterior, su sobrina se había peleado con otra chica perteneciente a la familia de sus agresores.
Tras las primeras actuaciones, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla identificaron a todos los supuestamente implicados, miembros de un mismo clan asentado en la barriada.
Una vez identificados y con mandamiento judicial, se llevaron a cabo de manera simultánea cinco entradas y registros en los domicilios de los presuntos autores, interviniéndose en estos registros: dos armas cortas de 9 mm, 120 cartuchos de 9 mm, un pistola de "airsoft", una funda de escopeta y munición de escopeta, más de 850 plantas de marihuana, 56 envases de un kilo de cogollos de marihuana envasados al vacío, dos escopetas, munición del calibre 12 y 20, 20 gramos de cocaína, otros 50 gramos de heroína, unos 2000 euros en diferentes monedas y billetes y gran cantidad de joyas.
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha felicitado este miércoles el trabajo "meticuloso y rápido" de la Policía Nacional en una operación se ha saldado con siete detenidos tras una reyerta este viernes en el barrio de las Tres Mil Viviendas. En unas declaraciones remitidas a los medios, Toscano ha enmarcado la acción dentro del "compromiso del Gobierno de España y de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado con la protección de los vecinos, independientemente del barrio o del municipio de la provincia en el que residan".
