"Salir a caminar puede ser el inicio del cambio a una vida más saludable"

La Medicina Física y Rehabilitación es una de esas especialidades que bebe de tantas disciplinas como el paciente precise en la terapia. Un área amplia y diversa en la que Sevilla ha demostrado ser referente. ¿La razón? Contar con el especialista mejor valorado de España en este campo según los premios Doctoralia Awards. Se trata del doctor Pablo Sánchez Dorado, especializado en técnicas invasivas y experto en el tratamiento de numerosas patologías musculoesqueléticas y tratamiento del dolor crónico, que ha logrado hacerse con el galardón gracias a su trabajo en Sevilla en la clínica privada Ismec, que compagina con su actividad asistencial pública en el Hospital Juan Ramon Jiménez y otra consulta privada en Huelva. Desgrana, en esta entrevista, los principales avances y el poder del movimiento para vivir mejor.

- ¿Cómo recibió la noticia de que había sido nominado para ser reconocido como el mejor médico rehabilitador del año según Doctoralia?

- Me cogió de sorpresa. En un principio, me notificaron que había sido elegido entre los 10 primeros médicos rehabilitadores de España gracias a las votaciones realizadas por los pacientes, lo que ya fue una gran alegría. Posteriormente, serían los compañeros médicos de mi especialidad, los que decidieron que me fuese otorgado este distintivo galardón.

- ¿Qué pensó cuando ganó?

- Pensé en lo afortunado que era, no sólo por recibir el premio en sí, sino también por poder ejercer mi trabajo con ganas e ilusión. Trabajo en mejorar la calidad de vida de mis pacientes y que ellos sean precisamente los que valoren mi trabajo es lo más gratificante en un médico.

"El dolor es la diana terapéutica por excelencia del médico rehabilitador en la actualidad"

- ¿En qué se diferencia su especialidad de la traumatología o la fisioterapia? Es bastante reciente en el mundo de la medicina

- Bueno, no es tan reciente. La rehabilitación como especialidad médica comenzó a popularizarse a partir de la segunda guerra mundial, sobre todo en Alemania, donde la recuperación de los heridos era fundamental para levantar el país. La traumatología es una especialidad médica, preferentemente quirúrgica, mientras que los médicos rehabilitadores no realizamos cirugías como tal. En nuestro caso, realizamos en la consulta una exploración exhaustiva de los pacientes, solicitamos pruebas diagnósticas si es necesario, e incluso realizamos tratamientos invasivos como parte del tratamiento. En numerosas ocasiones, prescribimos sesiones de fisioterapia en sala, para conseguir una mejoría clínica, consiguiendo también una prevención de lesiones y mejoraras de la movilidad, así como aumentar la funcionalidad del paciente según su capacidad. Por todo ello, considero muy importante el trabajo conjunto de los médicos rehabilitadores, traumatólogos y fisioterapeutas, llevando así un tratamiento multidisciplinar cuyo denominador común no es otro que conseguir la mejoría del paciente.

- ¿Cuáles son los dolores o molestias por los que más le visitan?

Actualmente, vemos en nuestras consultas que el síntoma más frecuente, sin lugar a duda, es el dolor, siendo nuestra diana terapéutica por excelencia. Puede aparecer por muchas razones, mala ergonomía, sobresfuerzo, repeticiones posturales durante la jornada laboral, realizando práctica deportiva, dolores crónicos asociados a la edad... Las regiones por las que más acuden a nuestras consultas suelen ser: columna, hombro y rodilla, englobando dentro de ellas, diferentes afectaciones y diferentes tipos de tratamientos.

"La lumbalgia es la mayor causa de discapacidad de la población"

- Se dice que el dolor de espalda es la principal causa de discapacidad en mayores de 45 años. ¿Encuentran causas desde su especialidad?

- En efecto, la lumbalgia es la mayor causa de discapacidad de la población. Esta va en aumento con la edad, debido a la decrepitud propia, agravándose con la falta de movilidad, la aparición de artrosis y la pérdida de tono muscular. La edad depende mucho de cada persona, por lo que fijarlo en 45 años no tiene por qué ser el límite que nos marque a todos la pérdida de capacidad funcional musculoesquelética. No obstante, la llegada de la madurez no nos debe coger de improviso, por lo que deberíamos de habituarnos a una vida sana, en todos los sentidos, y en particular a no perder la actividad ni física ni mental.

- Por otro lado, la Rehabilitación y Medicina Física también es clave en la recuperación de un ictus. ¿Qué porcentaje de recuperación hay de un accidente cerebrovascular?

- La recuperación es muy dependiente del daño cerebral que se ha producido, para ello juega un papel importante la inmediata asistencia especializada del paciente. En términos generales se puede decir que la mayoría de los pacientes pueden recuperarse en un 50% al cabo de dos semanas. No cabe duda de que muchos de ellos tendrán que esperar meses e incluso años para conseguir su estabilidad final, en muchas ocasiones con secuelas más o menos intensa. Es en este tipo de patología donde la rehabilitación juega un papel muy importante, consiguiendo con paciencia, ejercicios específicos para las zonas afectadas y ayudados por equipos técnicos, una mejoría progresiva, en la que la cooperación del paciente es clave.

- Más allá de los ejercicios terapéuticos, ¿ustedes pautan cosas tan simples como salir a caminar como parte del tratamiento?

- A pesar de tratarse de una actividad simple, muchos pacientes se benefician de salir a caminar, donde además de mejorar la capacidad aeróbica, ayuda a disminuir de peso, disminuye la presión arterial, mejora la circulación de retorno, el colesterol, el estrés, y favorece la salud mental. Es importante evitar el sedentarismo en nuestra sociedad y salir a caminar dado que, en muchos casos, se convierte en el inicio del cambio a una vida más saludable.

- ¿Por qué todavía es raro que se prescriba correctamente por los médicos el hacer ejercicio?

- No en nuestro caso, que es la práctica habitual. Es verdad que puede haber cierta reticencia debido a que, si no tenemos un diagnóstico certero, podría ser en ciertas ocasiones contraproducentes.

"El tratamiento del dolor crónico por radiofrecuencia, se está convirtiendo en algo esencial"

- ¿Cuál sería su receta o prescripción de ejercicio pautado y eficaz?

- Igual que para cada enfermedad se tiene la medicación adecuada, los rehabilitadores tenemos toda una amplia colección de ejercicios para cada afectación musculoesquelética, dependiendo de la fase en la que se encuentre la afectación y el dolor que lleve apareado. No obstante, hay ejercicios muy simples y comunes, como puede ser el caminar, que nos permite una mejor movilidad, básica para nuestra vida diaria y que también contribuye a la mejora cardiorrespiratoria y por supuesto a una vida más saludable. Además, un buen estado físico es la mejor medicina preventiva de cara a una más eficiente recuperación por si lamentablemente padecemos algún tipo de lesión.

- ¿Por dónde cree que caminará el futuro de su especialidad?

Para realizar tratamientos más efectivos, estamos realizando nuestras técnicas invasivas con el uso del ecógrafo para localizar exactamente el foco de la lesión. Todo esto, sumado a la medicina regenerativa más vanguardista y al tratamiento del dolor crónico por Radiofrecuencia, se está convirtiendo en algo esencial en nuestra práctica diaria con el fin de mejorar o solucionar los problemas más licitantes en nuestros pacientes. Creo que la formación continuada de los profesionales, los estudios más actualizados, artículos de investigación y puesta en común entre todos, nos ayudará en el futuro a mejorar los diagnósticos y tratamientos más oportunos de manera individualizada a cada paciente.