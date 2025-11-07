Un paciente propina un golpe en la cara a un enfermero que le atendía en Urgencias

Un enfermero ha sido agredido durante la pasada madrugada mientras prestaba atención a un paciente en las Urgencias del Hospital de Valme, en un incidente de similares características en menos de 48 horas en Sevilla, que vuelve a poner de relieve la violencia que sufren los profesionales sanitarios en sus puestos de trabajo.

Según fuentes del Colegio de Enfermería de Sevilla, la víctima se encontraba atendiendo a un hombre cuando éste le propinó un golpe en la cara. El impacto, además, provocó que las gafas del enfermero se clavaran levemente en su rostro, causándole una herida de carácter leve. El agresor ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil, un trámite que requirió cerca de tres horas de espera para que la víctima pudiera interponer la denuncia.

El Colegio de Enfermería ha condenado nuevamente este tipo de agresiones y ha ofrecido apoyo jurídico y psicológico al profesional afectado. Además, han reclamado la implementación de medidas eficaces para prevenir la violencia en la atención sanitaria, especialmente en áreas de urgencias, donde este tipo de incidentes se ha vuelto recurrente.

El organismo apunta que en los últimos diez días, se han registrado al menos cuatro agresiones físicas a profesionales de enfermería en Sevilla, incluyendo otra en urgencias del centro de salud de Torreblanca y una más en el Hospital Virgen Macarena, de la que no han trascendido más datos.

Este episodio se produce apenas dos días después de que una enfermera fuera agredida por una paciente que la tiró del pelo y de la identificación, provocándole lesiones en el cuero cabelludo. La agresora fue detenida por la Policía Nacional minutos después.

El Colegio de Enfermería insiste en la necesidad de reforzar la seguridad en las consultas y urgencias, subrayando que los profesionales sanitarios no pueden ser víctimas de la violencia mientras cumplen con su labor de atender a los pacientes.