La primera resonancia abierta de la sanidad pública en España alcanza los 1.000 pacientes en seis meses

El Hospital San Lázaro ha atendido ya a más de 1.000 pacientes en los primeros seis meses de funcionamiento de su nueva resonancia magnética abierta de alta intensidad, un equipo pionero en la sanidad pública andaluza que está transformando la atención diagnóstica para colectivos con dificultades para someterse a estudios en equipos cerrados tradicionales.

Este avance tecnológico, que incorpora un imán superconductor de 1,2 Teslas, permite realizar pruebas con una definición superior a la de las resonancias abiertas de bajo campo, manteniendo el confort de un espacio más amplio y accesible. Entre los pacientes beneficiados se encuentran niños, personas con claustrofobia severa, obesidad mórbida, movilidad reducida o trastornos del espectro autista, que ahora pueden someterse a estas pruebas sin necesidad de sedación.

Según explica el doctor Carlos Caparrós, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen Macarena, su utilidad "está fuera de toda duda". "Permite atender a un segmento de la población que antes quedaba excluido o debía someterse a técnicas más invasivas. Es especialmente útil en pediatría, ya que en muchos casos los menores pueden estar acompañados por un familiar durante la prueba, reduciendo la ansiedad y evitando la sedación anestésica, que aunque segura, no está exenta de riesgos", explica.

El nuevo equipo reduce la duración de las pruebas a la mitad, gracias al uso de tecnologías de alto campo combinadas con software de inteligencia artificial e image intelligence, que optimizan la calidad de imagen y minimizan los artefactos por movimiento. Esto es especialmente relevante en pacientes que no pueden permanecer inmóviles durante largos periodos.

Además, el sistema incorpora un módulo de entretenimiento visual y auditivo, que contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, creando un entorno más amigable y humano durante el estudio.

Uno de los aspectos más destacados es su eficiencia energética, con un consumo hasta un 40% menor que otros equipos convencionales, lo que lo convierte también en una opción más sostenible.

De los más de 1.000 pacientes atendidos hasta ahora, aproximadamente un 25% presentaban condiciones que dificultaban su estudio mediante resonancias tradicionales, incluyendo más de 200 casos con claustrofobia severa. El nuevo equipo ha evitado en muchos casos el uso de anestesia, liberando recursos para otros procedimientos.

La incorporación de esta tecnología también amplía las capacidades de investigación clínica del Hospital Virgen Macarena, que participa activamente en ensayos clínicos de ámbito nacional e internacional. Este hospital realiza cada año cerca de 20.000 resonancias magnéticas y alrededor de 600.000 pruebas radiológicas en total.

El doctor Caparrós destaca que “estamos muy satisfechos con la incorporación de esta resonancia de campo abierto de alto rendimiento, que nos permite obtener imágenes de gran calidad en menos tiempo y con mayor confort para el paciente. Esta tecnología abre nuevas posibilidades tanto diagnósticas como de investigación en nuestro hospital”.

Con esta incorporación, la sanidad pública andaluza da un paso más hacia una atención sanitaria más inclusiva, eficiente y centrada en el paciente.