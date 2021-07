El paralelismo mágico de dos marineros en tierra

Esa longevidad la debe dar la tierra. Joaquín Sánchez (El Puerto de Santa María, 1981) acaba de cumplir 40 años como futbolista del Betis. No sé cuál sería su Garcilaso: Del Sol, Rogelio, Benítez, para no perder la comba del poema de su paisano. "Si Garcilaso volviera, yo sería su escudero; qué buen caballero era". Versos de Rafael Alberti (El Puerto de Santa María, 1902-1999). Por 64 días no puso los pies y los versos en el año 2000, el año en el que Joaquín debuta con el Betis. El futbolista tiene 18 años cuando muere el poeta.

Hijos de familias numerosas, Rafael Alberti es el quinto de los seis hijos de Vicente Alberti y María Merello. Joaquín es el pequeño de los ocho hijos de Aurelio Sánchez y Ana Rodríguez. Alberti cumplió los 40 años en Argentina, donde llega en el barco Mendoza desde Marsella el 3 de marzo de 1940. En Argentina nace Aitana, hija de Alberti y María Teresa León. Le ponen el nombre de la última sierra española que vieron desde el avión.

El año que nace Joaquín, Rafael Alberti pregona el Carnaval de Cádiz del famoso 23-F

Alberti nace en 1902, igual que su compañero de generación Luis Cernuda y que Juan Sierra, poeta y padre de otro Joaquín que jugó en el Betis, el Valencia y la selección. También de ese año es el Real Madrid, que siempre tuvo al futbolista en su agenda. El primer club al que Joaquín le marcó un gol, 15 de septiembre de 2001, cuatro días después de la caída de las Torres Gemelas.

El año que nace Joaquín, 1981, Alberti pronuncia el pregón del Carnaval de Cádiz coincidiendo con el susto del 23-F. El tiempo del abrazo del poeta comunista con José María Pemán, que muere justo dos días antes de que nazca el futbolista portuense. El centenario de Alberti, en 2002, coincidió con el primer Mundial que disputa Joaquín, con 20 años, el de Japón y Corea. Los dos son artistas muy precoces. En 1924, con 21 años, Alberti escribe Marinero en Tierra, que un año después recibe el premio Nacional de Literatura con un jurado en el que está Antonio Machado. En 1924, Alberti conoce en la Residencia de Estudiantes de Madrid a Federico García Lorca.

A punto de cumplir los 25 años, Joaquín Sánchez disputó su segundo Mundial, el de Alemania. La edad con la que Rafael Alberti acude a Sevilla para participar en diciembre de 1927 en el homenaje a Góngora en el tercer centenario de su muerte. Fue el acta fundacional de la generación del 27. Equipo de diez, el ideal de Helenio Herrera: Alberti, Lorca, Juan Chabás, Mariano Bacarisse, José María Romero, Manuel Blasco Garzón (presidente del Ateneo, que presidió el Sevilla y murió en el exilio argentino), Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. A la foto no se sumó ninguno de los tres poetas sevillanos de la generación: Cernuda, Aleixandre, Villalón.

Esa foto es otro nexo entre ambos hijos de El Puerto de Santa María que pasaron por San Luis Gonzaga. A los poetas los convocó el torero Ignacio Sánchez Mejías, que llegó a ser presidente del Real Betis Balompié. Un año antes de que el equipo gane la Liga en 1935, un toro cogió mortalmente a Sánchez Mejías en la plaza de Manzanares. Alberti se enteró estando en Moscú.

Joaquín fue también marinero en Tierra cuando Lopera lo mandó a Albacete. El poeta y el futbolista debutaron en Galicia. En la plaza de toros de Pontevedra hizo el paseíllo como torero Rafael Alberti junto a Sánchez Mejías y Pascual Márquez, el torero de Villamanrique de la Condesa. Y Joaquín debuta en partido oficial en el Betis en el San Lázaro, estadio del Compostela, con el gallego Fernando Vázquez en el banquillo.

También les une su vinculación con Italia. Al regreso de Moscú, de Nápoles se van a Roma, acogidos por Valle-Inclán, que presidía la Academia de Bellas Artes. Después de 23 años de exilio en Argentina, en 1963, el mismo año que Cernuda muere en México, Alberti viaja desde Buenos Aires a Europa. Final del destierro en Roma. Regresa a España el 27 de abril de 1977 y logra escaño por el Partido Comunista. Ese año el Betis gana la primera Copa del Rey y Vicente Aleixandre, de la generación del 27, el Nobel de Literatura. Joaquín participa en la segunda Copa del equipo verdiblanco en 2005. El año de su boda. Antes de iniciar su particular y muy dulce destierro: Valencia, Málaga, Florencia… para regresar a Heliópolis y pulverizar todos los registros del fútbol patrio. Paisano del más futbolero de su generación, Rafael Alberti, autor de una Oda a Platko (libro Cal y Canto) que es una crónica de la final de Copa de 1928 entre Barcelona y Real Sociedad. "Nadie se olvida, Platko / no, nadie, nadie, nadie,/ oso rubio de Hungría". Donde dice Garcilaso pongan Rogelio y donde Platko digan Esnaola.