Los patinetes de Voi seguirán en Sevilla hasta el 31 de diciembre de 2025

La empresa Voi Technology ha confirmado que sus patinetes eléctricos de alquiler seguirán operando en Sevilla hasta el 31 de diciembre de 2025, según ha comunicado a sus usuarios por correo electrónico. La decisión amplía unos días más la presencia de estos vehículos, que el Ayuntamiento de Sevilla había ordenado retirar de manera inmediata el pasado mes de marzo, aunque se prorrogó sin fecha hasta el otoño.

El acuerdo se alcanzó tras varias reuniones entre responsables municipales y representantes de la compañía. De este modo, se prorroga la actividad de los cerca de 1.000 patinetes que circulan por la ciudad desde 2021, un servicio que inicialmente debía cesar en otoño, pero que se mantendrá activo hasta final de año. Con ello, la empresa cumple su objetivo de mantener el servicio el mayor tiempo posible dentro del marco acordado con el Consistorio.

Comunicado a los usuarios

En el mensaje enviado a sus clientes, Voi informa del cese definitivo del servicio a partir del 31 de diciembre. El texto explica: “Queremos informarte de que, a partir del 31 de diciembre, los vehículos de Voi ya no estarán disponibles en las calles de Sevilla”.

Asimismo, la compañía detalla que ya no se pueden adquirir nuevas suscripciones, aunque los usuarios podrán seguir utilizando los patinetes “con normalidad hasta finales de diciembre”. En caso de disponer de una suscripción activa en esa fecha, se cancelará automáticamente y el usuario “recibirá un reembolso por el valor restante”.

Negociaciones con el Ayuntamiento

El futuro del servicio de patinetes en Sevilla se ha visto marcado por la decisión del Ayuntamiento, que en marzo anunció la retirada inmediata de los vehículos. Sin embargo, la empresa consiguió una prórroga temporal gracias a las conversaciones mantenidas con el gobierno local, que permitió prolongar su presencia primero hasta otoño y, posteriormente, se ha extendido hasta final de año.

La continuidad de Voi en la capital andaluza ha estado sujeta a un contexto de revisión de la movilidad urbana. El Ayuntamiento pretende ordenar el uso de los patinetes eléctricos en el espacio público y adaptarlo a las nuevas normativas europeas y nacionales en materia de seguridad vial.

Cierre progresivo del servicio

Hasta el 31 de diciembre, los usuarios podrán seguir utilizando los vehículos en las mismas condiciones actuales. La eliminación de nuevas suscripciones y la cancelación automática al cierre del año marcan el inicio de la retirada definitiva de los patinetes de Voi de las calles de Sevilla.