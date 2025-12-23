Patrimonio autoriza la sustitución de parte de las telas que cubren la Capilla de los Mareantes del Alcázar

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, presidida por Carmen Ortiz, delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha aprobado este miércoles un total de once expedientes destinados a la conservación y restauración del patrimonio cultural y artístico tanto en la capital como en diversos municipios de la provincia. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la intervención en la Capilla de los Mareantes del Real Alcázar y la restauración de importantes imágenes devocionales.

En Sevilla capital, la Comisión ha autorizado la sustitución de parte del revestimiento textil de la Capilla de los Mareantes en el Real Alcázar. Este espacio, histórico lugar de reunión de cosmógrafos y oficiales, cuenta con franjas de telas que lucen los escudos bordados de los Almirantes de Castilla, las cuales presentan alteraciones por el paso del tiempo, la limpieza y factores ambientales.

Por otro lado, en la Puerta del León del Alcázar se instalará un atirantamiento en un ejemplar de Ceiba Insignis para evitar el riesgo de caída de una de sus ramas.

Detalle del estado de las telas que cubren la capilla. / M. G.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la restauración de la imagen de Madre de Dios del Rosario, de la parroquia de Santa Ana. La talla, que data de 1816 y es atribuida al círculo de Juan de Astorga o de Juan Bautista, presenta daños estructurales en el cuello y la cintura derivados de su uso procesional.

En Alcalá de Guadaíra, se ha aprobado el proyecto para el exterior de la Torre del Homenaje del Castillo, enmarcado en el Plan Almena II. Este estudio previo busca establecer un diagnóstico arqueológico antes de proceder a la conservación de las Alcazabas occidentales. Además, se intervendrá en las pinturas murales de la Ermita de Nuestra Señora del Águila, que datan de finales del siglo XV e inicios del XVI.

En Osuna, Patrimonio ha autorizado una excavación arqueológica en extensión en el conjunto defensivo de Los Paredones. El objetivo es profundizar en el conocimiento de la etapa renacentista de la fortaleza y recuperar estructuras que formaban parte de la entrada monumental al Castillo-Palacio de los Duques de Osuna.

Otras localidades sevillanas también verán mejoras en su patrimonio:

• Fuentes de Andalucía: Se restaurará la Virgen de las Nieves, una talla del siglo XVI atribuida a Jerónimo Hernández, con el fin de confirmar su autoría.

• Dos Hermanas: Se intervendrá el Manto de salida de la Virgen de Valme, una pieza de terciopelo rojo de 1968 confeccionada por el taller de Esperanza Elena Caro que presenta deterioros por el uso.

• Écija: Se ha autorizado la rehabilitación de varias salas del Palacio de los Marqueses de Peñaflor para ampliar su uso cultural y las zonas visitables. También se han establecido condiciones para la restauración de restos de la muralla medieval en la calle Santa Ángela de la Cruz