Presentado el libro que "abre la clausura mínima" de Triana y revela la historia inédita del Convento de Nuestra Señora de Consolación

La publicación El Convento de Nuestra Señora de Consolación de Sevilla. Las Mínimas de Triana, un exhaustivo trabajo de investigación de Salvador Guijo Pérez que aborda la historia, el arte y la espiritualidad de esta comunidad contemplativa sevillana, se ha presentado esta semana en Sevilla. La presentación contó con la presencia de destacadas autoridades, incluyendo a Marcelo Maestre León, teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y a Sor Francisca Valdelomar, correctora y presidenta federal de la Orden de las Mínimas.

El libro, fruto de una investigación prolongada y apasionada, ha sido publicado bajo el mecenazgo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y busca ofrecer una visión global del convento, conocido popularmente como el de las Mínimas de Triana.

Una apertura documental sin precedentes

La portada del libro. / M. G.

El autor de la obra, Salvador Guijo Pérez, destacó que la publicación constituye una obra inédita para la investigación sevillana, ya que el archivo de esta comunidad fue inexpugnable para los investigadores hasta el día de hoy. Anteriormente, autores de la gran obra de los monasterios y conventos de clausura, Sevilla oculta (el profesor Valdivieso y Alfredo Morales Martínez), indicaron que no pudieron estudiar la clausura debido a la "reiterada negativa de la comunidad" a permitirles el acceso. Con este nuevo trabajo, se cierra ese ciclo, permitiendo un estudio más completo y fidedigno gracias a la información contrastada de su archivo. El autor enfatizó que el libro es una "apertura sin precedentes de las puertas monásticas".

Contenido y Trayectoria Histórica del Convento

Salvador Guijo durante la presentación. / M. G.

La obra es descrita como un libro misceláneo que combina el rigor documental con una mirada espiritual, resaltando el patrimonio artístico del monasterio y proyectando la historia de Sevilla.

Primer capítulo: Se dedica a los orígenes de la Orden de los Mínimos, fundada por San Francisco de Paula, y a la llegada de sus dos órdenes a Sevilla. Recoge las sucesivas etapas del convento, que fue fundado en 1545 en Fuentes de León bajo la advocación de Jesús María del Socorro.

Se dedica a los orígenes de la Orden de los Mínimos, fundada por San Francisco de Paula, y a la llegada de sus dos órdenes a Sevilla. Recoge las sucesivas etapas del convento, que fue fundado en 1545 en Fuentes de León bajo la advocación de Jesús María del Socorro. Movilidad Hhistórica: La comunidad experimentó cinco emplazamientos a lo largo de su historia. El traslado de Fuentes de León a Triana (Calle de la Cava) ocurrió entre 1565 y 1566, motivado principalmente por las dificultades para cumplir el cuarto voto cuaresmal (que impide el consumo de carne y derivados) en la villa original. Las inundaciones del Guadalquivir y la inseguridad propiciaron un nuevo traslado a la céntrica calle Sierpes en 1596.

La comunidad experimentó a lo largo de su historia. El traslado de Fuentes de León a Triana (Calle de la Cava) ocurrió entre 1565 y 1566, motivado principalmente por las dificultades para cumplir el cuarto voto cuaresmal (que impide el consumo de carne y derivados) en la villa original. Las inundaciones del Guadalquivir y la inseguridad propiciaron un nuevo traslado a la céntrica calle Sierpes en 1596. El siglo XIX y la vuelta a Triana: La desamortización y la revolución de 1868 supusieron la exclaustración de las monjas. Tras refugiarse temporalmente en el convento de Santa María de Jesús, el quinto y definitivo traslado se produjo en 1879 (refundación histórica documentada) al emplazamiento original de Triana, que había sido desamortizado, recuperando así su casa fundacional 313 años después.

La desamortización y la revolución de 1868 supusieron la exclaustración de las monjas. Tras refugiarse temporalmente en el convento de Santa María de Jesús, el se produjo en 1879 (refundación histórica documentada) al emplazamiento original de Triana, que había sido desamortizado, recuperando así su casa fundacional 313 años después. Patrimonio artístico y devocional: El segundo capítulo detalla la riqueza patrimonial, incluyendo retablos, esculturas y una amplísima colección fotográfica a cargo de Daniel Salvador-Almeida. La obra se completa con dos catálogos monográficos sobre la colección de los Niños Jesús del cenobio y las representaciones marianas, tituladas María, puerta del cielo y luz de los Mínimos.

Un proyecto de apoyo y caridad

La presentación del libro. / M. G.

La monografía forma parte de un proyecto de mecenazgo iniciado en 2022 por la Real Maestranza de Sevilla para ayudar económicamente a las religiosas mientras se fomenta la cultura y el patrimonio. Este es el cuarto monasterio estudiado en esta serie tras el Real Monasterio de San Leandro, el jerónimo de Santa Paula y el franciscano de Santa Inés.

El fin primordial de la publicación es solidario: la totalidad de los beneficios obtenidos por su venta se destinarán al mantenimiento del convento de Nuestra Señora de Consolación. El esfuerzo es vital, ya que la comunidad, que estuvo cerca de ser cerrada hace cinco años, sigue latiendo gracias a la determinación de la Orden de las Mínimas y la ayuda de la comunidad de Daimiel.

El presentador también recordó la histórica relación del convento con las hermandades sevillanas, destacando que el monasterio fue sede fundacional de la Hermandad de la Exaltación a las Tres Caídas de Nuestro Señor Jesucristo en 1608 (luego fusionada con la Esperanza de Triana). Se hizo un llamamiento a hermandades como la Estrella, las Cigarreras, el Rocío de Triana y la Esperanza de Triana para que renueven su apoyo material y espiritual a la comunidad.

El convento se ha transformado en un "auténtico foco de espiritualidad" en Triana, un barrio que mantiene una fe firme y que cuenta con adoración eucarística continua en su capilla. La obra es, en definitiva, un homenaje a la "perseverancia, la alegría, la ilusión y la esperanza" de las monjas mínimas.

Salvador Guijo Pérez agradeció a la Real Maestranza de Sevilla y a las correctoras de la orden, Sor Magdalena y Sor Francisca, por su confianza, y concluyó el acto expresando el deseo de que la publicación sirva para que "nunca cese la adoración a la Santísima Trinidad desde vuestros coros mínimos".