El convento de Santa Paula ultima su hospedería con 11 habitaciones

Un nuevo convento que se suma a la oferta turística. Santa Paula ultima las obras para convertir una antigua nave sin valor patrimonial en una hospedería con once habitaciones. Se trata del último cenobio que apuesta por los alojamientos para obtener una fuente de ingresos con los que hacer frente al costoso mantenimiento de su patrimonio o al de las propias religiosas. La entrada a este espacio será por la calle Enladrillada y no tendrá conexión alguna con espacio monumental y el propio de la clausura.

La nueva hospedería conventual de Santa Paula será explotada por una empresa especializada. Dispondrá de recepción, un total de once habitaciones con baño (una de ellas adaptada), sala de usos múltiples, lavandería, almacén y otros servicios. Según ha señalado el arquitecto Antonio Mena a este periódico, "las obras podrían estar finalizadas para finales de este mismo año". Así lo publica también la comunidad en su web: "El monasterio de Santa Paula abrirá su hospedería a partir de enero de 2026. Un espacio de descanso para las personas que quieren pasar unos días en Sevilla. Ubicada en el ala Este del monasterio, la hospedería garantiza un lugar tranquilo en el que recuperarse después de cada jornada".

El alojamiento se encuentra en el ala este del monasterio de religiosas jerónimas, con fachada a la calle Enladrillada. Como subraya el arquitecto, se trata de una zona auxiliar, que si bien forma parte el BIC no tiene ese carácter monumental: "En los últimos años, la comunidad ha ido pensando qué uso darle, siempre buscando usos compatibles con la clausura. La envolvente ya estaba hecha".

Las obras de la futura hospedería del monasterio de Santa Paula. / José Ángel García

Este espacio al que ahora se le dará uso se ha ido conformando a lo largo de los años por una serie de antiguas casas que se fueron agregando al edificio principal. En el año 2010, mediante un convenio de colaboración suscrito con la Gerencia Municipal de Urbanismo, se lleva a cabo una intervención en el extremo colindante con la finca número 31 de la misma calle Enladrillada. La nueva crujía vendría a completar el cuarto lado del Patio del Noviciado, cuya ordenación y reposición de jardinería y elementos cerámicos fueron también objeto de aquella intervención. Las obras proyectadas se iniciaron en 2011.

Una vez iniciadas, por problemas presupuestarios de la propia Gerencia, se modificó el convenio, disminuyéndose su importe y alcanzando la intervención a la terminación del Patio del Noviciado y al edificio en bruto, a falta de instalaciones y revestimientos. En marzo de 2013 finalizaron las obras correspondientes al convenio modificado, justificándose la inversión realizada.

La comunidad de Santa Paula, por tanto, retoma ahora la terminación del edificio para destinarlo a un uso que pueda contribuir a la mermada economía y al necesario y gravoso mantenimiento del propio inmueble. Con esas premisas se ha planteado plantea la intervención actual aprovechando lo ya construido y destinándolo a hospedería por considerar este uso como uno de los compatibles con la clasificación del suelo que ocupa.

El arquitecto subraya que la construcción es completamente independiente y que, aunque da al llamado patio del noviciado, se ha decidido no conectarlo con el mismo para proteger precisamente los espacios más íntimos.

Mermeladas, turrones y un fabuloso museo

El fabuloso museo de Santa Paula. / Juan Carlos Vázquez

El monasterio de Santa Paula es conocido, además de por su fabulosa iglesia o la portada de Niculoso Pisano, por sus afamadas mermeladas. Es esta una de las principales vías de ingresos de la comunidad.

Otra es su importante museo, que se ha renovado completamente hace poco. Se trata del espacio museístico conventual más antiguo de Sevilla. En él se exhiben esculturas, pinturas y artes decorativas propiedad de esta rama femenina de la Orden de San Jerónimo, junto al legado de la colección del ducado del Infantado a una de sus hijas, la priora Cristina de Arteaga, quien también fue la encargada de la apertura de este museo en 1976.

Otra de las mejoras introducidas es la completa renovación de la página web del convento (https://santapaula.es/). El museo de Santa Paula, en la calle del mismo nombre, se puede visitar de martes a domingo de 10:00 a 13:00. Las entradas están a la venta en la página web.