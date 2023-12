Un perro bético se hace viral en redes por bailar flamenco

Las redes sociales se han convertido en el mejor escaparate posible para darse a conocer, en ellas se pueden encontrar vídeos de todo tipo, aunque los que más se premian son los que consiguen arrancar una carcajada en los espectadores. Perfiles como Malacara, Rancio y otros tantos otros, creando contenido diario para deleitar a sus seguidores y seguir siendo personas influyentes dentro del mundo de las redes sociales.

Uno de los vídeos que ha reposteado en sus diferentes redes @Rancio ha sido el de un perro con un chaleco del Real Betis Balompié que está en un círculo en el que le tocan las palmas, le cantan y lo jalean mientras el can se mueve al ritmo de flamenco. Algo inaudito pero que no ha pasado desapercibido para el resto de internautas que ha reaccionado a este vídeo . Las reacciones no se han hecho esperar, los seguidores de este perfil han alabado las virtudes del perro y han expresado su deseo de tener un perro que se mueva al mismo ritmo que este.

Algunos de los seguidores de @Rancio han preguntado que dónde pueden conseguir un chaleco como ese para su perro ya que son aficionados también del mismo club y les encantaría que su mascota llevase los mismos colores que sienten ellos. Todo este tipo de vídeos sin duda son un objeto de diversión y de risas en las redes sociales, creando así un espacio donde el odio que muchas veces hay en ellas se mantiene alejado y deja espacio para la diversión y el entretenimiento, tan necesario en ocasiones, ya que las malas noticias se dan a diario.

En el perfil de este influencer sevillano se pueden encontrar vídeos como este, donde la guasa y el arte está presente, otros que son de carácter informativo, recomendaciones culinarias para visitar en Sevilla y muchas curiosidades sobre la ciudad. Sin duda, un perfil en el que se puede encontrar de todo, pero sobre todo las claves para conocer en profundidad la capital hispalense.