Ninguna persona en contacto con las aves contaminadas de Sevilla se ha contaminado

Ninguna de las personas que tivo contacto con las aves muertas por gripe aviar en el parque del Tamarguillo, en Sevila, se ha contaminado con el virus de la influenza. La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha explicado este lunes en La Línea que todas las PCR practicadas a las personas de las que se lleva a cabo un seguimiento por su contacto con aves afectadas por la gripe aviar han dado negativo.

El contagio del virus a humanos es muy poco probable, aunque no imposible. Para ello es necesario un contacto directo y prolongado. La consejera Hernández ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad", ya que, según ha explicado, "es muy improbable que la gripe aviar se transmita a humanos, de hecho, no se han detectado casos en personas".

Ya hay varios focos de gripe aviar detectados en Andalucía, en Sevilla, en Málaga y en el entorno de Doñana. "Estamos haciendo el seguimiento a 25 personas que han estado en contacto con aves muertas, les explicamos los síntomas que deben vigilar", ha señalado la consejera. Dentro de ese seguimiento, a las personas en seguimiento se les practica una PCR "a los cinco días. De momento todas las muestras de PCR han dado negativo", ha explicado la consejera.