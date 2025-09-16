El personal sanitario se moviliza en Sevilla para exigir un nuevo Estatuto Marco "que no deje a nadie atrás"

Los alrededores del Hospital Universitario Virgen del Rocío han sido este martes punto de encuentro de decenas de profesionales sanitarios sevillanos que, junto a trabajadores del resto de provincias andaluzas, se han manifestado para reclamar al Ministerio de Sanidad que "no cierre en falso la negociación del nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Convocados por los sindicatos SATSE, CCOO, UGT, CSIF, FSES y CIG-Saúde, el personal sanitario alzó la voz para exigir un texto “realista, justo y consensuado” que actualice las condiciones laborales del sector tras más de dos décadas de vigencia de la norma actual, aprobada en 2003.

"Estamos aquí todos los sindicatos, reclamando un Estatuto para avanzar. El actual es arcaico, no contempla ni las nuevas categorías profesionales ni los derechos que merecen los trabajadores del SNS. Y la ministra no quiere seguir negociando", denunció Reyes Zabala, portavoz de Satse Sevilla, durante la concentración.

Entre las demandas clave que los sindicatos quieren incorporar al nuevo Estatuto se encuentran la jubilación anticipada y parcial, el reconocimiento del solape de jornada en enfermería, la implantación real de las 35 horas semanales en todas las comunidades autónomas, y una nueva clasificación profesional que reconozca la formación, responsabilidad y funciones reales del personal sanitario.

"La ministra Mónica García ha roto el calendario pactado de reuniones. Quiere cerrar una ley insuficiente por la puerta de atrás, sin diálogo ni consenso, poniendo en riesgo la calidad del sistema público", afirmó Daniel Gutiérrez, portavoz andaluz de la Federación de Sanidad de CCOO.

La calle como altavoz

Los trabajadores sevillanos, enfermeros, médicos, celadores, auxiliares, técnicos y administrativos, se concentraron en el hospital de referencia de la ciudad como parte de una jornada de protestas simultáneas en toda Andalucía, en un clima de creciente malestar por el estancamiento de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

Los sindicatos denuncian que la propuesta actual del Gobierno central es “incompleta, parcial e interesada”, y no da respuesta a las necesidades reales de los profesionales ni garantiza condiciones dignas para los próximos años.

El nuevo Estatuto Marco es considerado una ley clave para el futuro del SNS, ya que regula los derechos laborales y retributivos de cientos de miles de empleados públicos en todo el país. Las organizaciones sindicales han advertido que, de no retomarse el diálogo, las movilizaciones continuarán. De hecho, ya se ha anunciado una protesta estatal el próximo 1 de octubre en Madrid, frente a la sede del Ministerio de Sanidad.

Desde Sevilla, los sanitarios han lanzado un mensaje claro: la defensa de sus derechos laborales es inseparable de la defensa de una sanidad pública universal, de calidad y sostenible. "Somos profesionales que hemos estado en primera línea en los peores momentos. Queremos seguir cuidando a la ciudadanía, pero también necesitamos que nos cuiden a nosotros. No pedimos privilegios, pedimos justicia", concluyó Reyes Zabala.