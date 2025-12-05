La pesca deportiva tendrá que dar cuenta de su actividad por primera vez en su historia

La pesca marítima recreativa en España afronta un cambio de gran calado a partir del 10 de enero de 2026, fecha en la que todos los aficionados estarán obligados a registrar electrónicamente sus capturas a través de la aplicación móvil PescaREC.

La medida, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, responde a una modificación del Reglamento Europeo de Control Pesquero y supondrá un nuevo sistema de seguimiento también para cientos de pescadores que practican esta actividad en la costa andaluza.

La obligación se enmarca en el nuevo Reglamento (UE) 2023/2842, que exige a todos los Estados miembros recopilar datos detallados sobre la pesca recreativa. El objetivo es claro: reforzar el control científico, proteger los recursos marinos y garantizar la sostenibilidad de los caladeros, en una actividad que genera empleo, riqueza y beneficios sociales, especialmente en comunidades costeras como Andalucía.

En España se estima que existen entre 900.000 y 1.200.000 licencias de pesca recreativa en sus distintas modalidades: desde tierra, a embarcación y pesca submarina. En Andalucía, donde confluyen más de 900 kilómetros de costa, más de 50 puertos deportivos y unas 150 asociaciones y clubes, el peso de este sector es especialmente relevante. Los últimos datos oficiales, correspondientes a 2024, reflejan cerca de 76.500 licencias activas en la comunidad.

Qué es PescaREC y a quién afecta

Para dar cumplimiento a la normativa, la Secretaría General de Pesca ha desarrollado la aplicación móvil PescaREC, que se convertirá en el sistema oficial y obligatorio para la declaración electrónica de capturas.

La declaración afecta solo a algunas especies de la pesca marítima, y no a las especies de pesca continental. Desde el 10 de enero de 2026, estarán obligados a usar la aplicación:

Pescadores desde costa

Pesca desde embarcación (privada, chárter o recreo)

(privada, chárter o recreo) Pesca desde kayak , incluidos los de pedales o motor

, incluidos los de pedales o motor Pesca submarina , tanto capturas retenidas como devoluciones

, tanto capturas retenidas como devoluciones Competiciones oficiales, organizadas por clubes y federaciones

El acceso a la app requerirá contar con una licencia de pesca marítima recreativa en vigor, emitida por una comunidad autónoma. El proceso de uso será sencillo: descarga de la aplicación, registro con DNI o NIE y número de licencia, y declaración diaria de la actividad.

En cada jornada deberá indicarse la zona de pesca, el horario, las especies capturadas, el número de piezas, su tamaño y peso, incluyendo también aquellas que hayan sido devueltas al mar. Incluso los días sin capturas deberán comunicarse ese mismo día.

Así lo establece expresamente el artículo 55 del reglamento, que obliga a declarar todas las capturas de las especies incluidas, tanto las retenidas como las devueltas al agua o incluso cuando no se haya obtenido ningún ejemplar.

Cuándo es obligatorio declarar y dónde

El uso de PescaREC será obligatorio en aguas marítimas para aquellas especies sometidas a medidas de protección diferenciada.

También lo será para el resto de especies declarables cuando la captura se realice en aguas exteriores, como ocurre en el Golfo de Cádiz o el Mediterráneo. En el caso de las aguas interiores, cada comunidad autónoma podrá autorizar su uso para unificar el sistema de registro independientemente del lugar donde se practique la pesca.

Límites estrictos para las capturas

La nueva normativa fija topes concretos para evitar la sobreexplotación de los recursos marinos. De forma general, cada licencia permitirá un máximo de cinco kilos diarios en peso vivo o cuatro kilos si el pescado se limpia a bordo. No computará una de las piezas, la de mayor peso, y si solo se capturan peces se permitirá una pieza adicional que supere ese límite.

En el caso de los cefalópodos, el máximo se establece en seis ejemplares por licencia y día. Cuando varias personas pesquen desde la misma embarcación y haya más de cinco licencias activas a bordo, el límite total no podrá superar los 25 kilos diarios, sin contar una pieza adicional.

Todas estas restricciones pretenden equilibrar la práctica recreativa con la conservación del ecosistema marino, promoviendo un uso más responsable de los caladeros.

Especies de declaración digital obligatoria

La declaración digital de capturas es obligatoria tanto en aguas exteriores como interiores para especies sometidas a medidas de protección diferenciada. Estas especies son: abadejo, aguja blanca, aguja picuda, atún blanco, atún rojo, bacalao, lampuga, lenguado, lubina, marlín azul, marlín del Mediterráneo, marlín peto, merluza (en el Atlántico y Cantábrico), patudo, pez espada y pez vela. La declaración que antes se realizaba en papel para estas especies pasa a ser exclusivamente digital.

En aguas exteriores, la declaración digital de capturas será obligatoria solo para las especies sometidas a TAC, las de desembarque obligatorio en pesca comercial y las que determinen los comités científicos. Estas especies son: atún rojo, bacalao, caballa, gallo, jurel, lenguado, merluza, patudo, pez espada y rape.

Especies prohibidas en Andalucía

En Andalucía queda terminantemente prohibida la captura, retención, desembarco o transporte de numerosas especies. Entre ellas se encuentran el pulpo, los erizos de mar, las anémonas u ortiguillas, los pepinos de mar y los moluscos bivalvos, así como la mayoría de crustáceos y moluscos, salvo calamar y sepia.

Además, está vetada la pesca de una extensa lista de tiburones, rayas, mantas, marrajos y angelotes, así como de peces especialmente protegidos como el pez espada, los caballitos de mar, los esturiones, la cherna o el pez de San Pedro. Si alguna de estas especies se captura de forma accidental, deberá ser devuelta inmediatamente al mar.

Sevilla entre la pesca interior y salidas al mar

En la provincia de Sevilla, la pesca recreativa se desarrolla en diversos enclaves, como La Barqueta y La Dorada en la dársena del Guadalquivir, El Huéznar, La Minilla, el embalse de José Torán, los Lagos del Serrano, el embalse de El Pintado o El Lago Azul.

En principio, en estos puntos de pesca interior los pescadores no estarán obligados a usar la aplicación PescaREC, ya que la normativa se centra en la pesca marítima. Sin embargo, aquellos aficionados que se desplacen a las costas de Cádiz, Huelva u otras provincias andaluzas sí deberán cumplir con el registro obligatorio de capturas.

Una aplicación con más funciones para el pescador

Además del registro de capturas, PescaREC permitirá realizar los preavisos obligatorios para la pesca del atún rojo y ofrecerá información de gran utilidad para los aficionados, como fotografías de las especies, tallas mínimas nacionales, listados actualizados de especies prohibidas, avisos sobre posibles cierres de pesquerías y recordatorios de renovación de autorizaciones.