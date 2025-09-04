Unos petardos originan un incendio en la Cuesta del Caracol en Camas

Un incendio se declaró anoche en las inmediaciones de la Cuesta del Caracol, en Camas. El fuego, según han explicado a este periódico algunos vecinos de la zona, se pudo originar por el estallido de unos petardos en un paraje que no había sido desbrozado junto al Jardín Botánico "El Alboreto". El aviso llegó a la Policía Local de Camas en torno a las 22:50, cuando, al escuchar los estallidos de tres cohetes, los vecinos se alarmaron y pudieron comprobar como en cuestión de sólo media hora el incendio ya había alcanzado unas proporciones relevantes.

El fuego quemó todo lo que había en los alrededores de la carretera que divide los municipios de Castilleja de la Cuesta y Camas. Desde palmeras a todo tipo de vegetación. Los vecinos apuntan que en el lugar donde se originaron las llamas había unos neumáticos que actuaron como potenciadores del fuego, que no tardó en atravesar la propia vía. El incendio invadió el patio de una vivienda, que tuvo que ser desalojada mientras se sofocaban las llamas. Las cenizas del fuego también llegaron a otras casas adyacentes.

El fuego también fue percibido en la capital, sobre todo el fuerte olor a quemado que se detectó sobre todo en los barrios de Los Remedios y Triana. Los bomberos llegaron a la zona y pusieron los medios para controlar el fuego y en estos momentos se encuentran dos camiones con efectivos para acabar de extinguirlo. Cabe destacar que las llamas estuvieron cerca de de las proximidades del colegio infantil que se sitúa en la curva de la cuesta.