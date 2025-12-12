Pichardo se despide definitivamente tras 73 años como referencia del disfraz en Sevilla

El centro de Sevilla se prepara para despedir a uno de sus comercios más emblemáticos: Pichardo, la tienda de disfraces que durante 73 años ha vestido a generaciones enteras para carnavales, cabalgatas, colegios y fiestas. El establecimiento seguirá abierto hasta el 15 de diciembre, ofreciendo todos sus artículos con un 50% de descuento como gesto final hacia una clientela que, en estos últimos meses, ha demostrado un cariño desbordante.

El cierre, anunciado desde mayo, no ha pillado por sorpresa a los trabajadores, pero sí ha dejado una profunda huella emocional. Cada jornada, entre el ir y venir de clientes, reciben palabras de nostalgia, anécdotas compartidas y mensajes de pena por la pérdida de un comercio que forma parte del paisaje sentimental de la ciudad. "La gente entra diciendo que es una lástima, que han crecido con nosotros. Eso te toca el alma", cuentan.

Los trabajadores están afectados por el cierre, pero se muestran positivos con la nueva etapa en sus vidas / Carolina Rojas

La decisión de bajar definitivamente la persiana llega por la jubilación del propietario, que no cuenta con relevo generacional para continuar la actividad.

El peso de una historia que se cierra

Pichardo nació en los años cincuenta, en una Sevilla muy distinta, cuando los disfraces eran tradición artesanal y cada campaña se vivía como una fiesta. Desde entonces, la tienda no sólo ha sido un punto de venta: ha sido un lugar donde familias enteras elegían juntos su disfraz, donde profesores pedían el material para las funciones escolares y donde muchos sevillanos encontraban la pieza perfecta para sus celebraciones.

Los trabajadores reconocen que este cierre es para ellos una mezcla de tristeza y gratitud. "Se nos encoge el corazón porque esto ha sido nuestra casa, pero también tenemos ganas de comenzar una nueva etapa", explican, intentando mirar al futuro mientras completan los últimos días de atención al público.

Pichardo cierra el 15 de diciembre después de 73 años activos / Carolina Rojas

Una despedida con sabor navideño

Con la Navidad ya iluminando el centro, la tienda vive un clima especial. Su interior, lleno de disfraces de pastores, pajes, reyes magos y complementos navideños, se convierte en un refugio cálido para quienes quieren llevarse un recuerdo antes del adiós.

El equipo insiste en que todavía hay tiempo para encontrar ese último disfraz. "Estamos aquí hasta el 15 de diciembre, con todo al cincuenta por ciento", animan.

Pichardo se despide, sí, pero lo hace sabiendo que deja un legado imborrable en la memoria de Sevilla.