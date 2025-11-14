Una tienda de souvenirs en la antigua sede de Cajasur en Sagasta

Otra tienda más de souvenirs en el centro de Sevilla. La antigua sede de Cajasur en la calle Sagasta ha reabierto con una actividad muy distinta a la financiera. Sus principales clientes son turistas. Se trata de un negocio de recuerdos, de los muchos que colonizan las vías comerciales del Casco Antiguo.

Este inmueble ha estado en obras durante varios meses. Quienes pasaban por allí se preguntaban qué negocio se instalaría en un establecimiento tan codiciado, al estar en una de las calles principales del centro hispalense.

Cerámica, abanicos e imanes (donde no faltan mujeres vestidas de flamencas) llenan las paredes de la que fue una de las sedes centrales de Cajasur en esta vía, que comunica Sierpes con la Plaza del Salvador. Otro local pensado para la actividad que marca todo el comercio del Casco Antiguo: el turismo.