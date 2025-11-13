Del Belén flamenco al San José futbolero: las figuras más originales de la Feria del Belén de Sevilla

Ya estamos en noviembre y, como diría Mariah Carey, "it’s time". La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, vuelven los turrones, los villancicos… y, por supuesto, los portales de Belén. En Sevilla, la tradición belenista cobra vida cada año con una cita imprescindible: la Feria del Belén, que celebra su XXXII edición en pleno corazón de la ciudad, entre la Catedral y el Archivo de Indias.

Hasta el 23 de diciembre, la Avenida de la Constitución y la calle Fray Ceferino se transforman en un paseo navideño repleto de artesanía, figuras y pequeños universos en miniatura que mezclan la devoción, la historia y, cada vez más, la imaginación sin límites de los artesanos sevillanos.

Figuras que rompen moldes

Entre las figuras tradicionales de pastores, lavanderas y Reyes Magos, destacan cada año las piezas más originales, aquellas que rompen moldes y arrancan sonrisas a quienes se detienen a admirarlas.

"Me gusta innovar, o sea, es lo que realmente me gusta. Crear, hacer creaciones nuevas y estamos todo el año dándole vuelta al coco ahí, a ver qué hacemos que sea un poco romper esquemas en el sentido de salir un poco de lo tradicional", comenta una de los artesanos presentes en la feria.

Y vaya si lo consiguen. En esta edición, entre las figuras más llamativas se encuentran auténticas joyas de ingenio y humor: una caseta de feria completa, con sus bombillas, su barra de Cruzcampo, su chorizo y su queso; una Virgen María vestida de flamenca y un San José rociero, que combinan la devoción con el más puro espíritu andaluz.

El Belén de la Feria de Abril tiene hasta una barra de Cruzcampo / Rafa del Barrio

"Tenemos el Belén andaluz, con su Virgen María vestida de flamenca, su San José rociero", explican entre risas los artesanos que apuestan por este toque local tan sevillano.

El Belén se pasa al fútbol

Pero las reinterpretaciones no se quedan ahí. Los Belenes futboleros también son un éxito asegurado entre los visitantes. "Después tenemos aquí los belenes de fútbol, que tenemos de varios equipos: del Sevilla, del Betis, del Barça, del Madrid… y la verdad que son muy originales y se venden bastante. Llaman mucho la atención", cuenta otra expositora.

Hay Belenes de diferentes equipos: Sevilla, Betis, Barça... / Rafa del Barrio

Tradición y artesanía en el corazón de la ciudad

En total, catorce expositores participan este año en la feria, entre los que destacan nombres como la Antigua Cerería del Salvador, Artesanía San Julián, María José Romero, Gregorio García Colón, Óscar Lazarte, Alfares, Gloria Botonero, Marieta Artesanía, Belenes San Juan Bosco, Pichardo Belenes, Artesanía Hispalis, Olga Bobadilla, La Casa del Belenista y Jorge Antequera. Todos ellos aportan su estilo y su sello personal a una feria que ya es un referente nacional en el mundo del belenismo.

La cita, de acceso gratuito, se podrá visitar de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los fines de semana y festivos de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00. Más allá del carácter comercial, la feria es también un punto de encuentro entre artesanos y aficionados, un escaparate donde la tradición dialoga con la innovación.

Además de las figuras más atrevidas, los visitantes podrán encontrar complementos para el belén como comida, carros, telares, tendederos, animales o paisajes con montañas, fuentes y musgo natural. La variedad de estilos y materiales, que va desde el barro cocido hasta las piezas tipo Playmobil, demuestra la vitalidad de una tradición que en Andalucía ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural de carácter etnológico desde 2023.

Con más de treinta años de historia, la Feria del Belén de Sevilla se consolida así como una de las citas más entrañables y esperadas del calendario navideño. Un espacio donde la creatividad andaluza se da la mano con la fe y el humor, y donde cada figura cuenta una historia, ya sea la de un humilde pastor, una Virgen flamenca o un San José con bufanda del Betis.