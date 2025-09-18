Pintura para bajar el impacto de los toldos de la Avenida

Las placas metálicas a las que se enganchan los nuevos toldos de la Avenida de la Constitución en Sevilla se están pintando actualmente para tratar de suavizar el impacto que genera esta instalación.

La idea es aplicar pintura del color de cada fachada para tratar de que pasen desapercibidas. Los nuevos toldos de la Avenida sobre peanas de hormigón se han instalado con polémica por lo tarde que han llegado y por la escasa sombra que aportan