El ataque de piratas informáticos al Ayuntamiento "no ha afectado a datos personales" de los sevillanos

El delegado de Hacienda, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno, ha asegurado este jueves que "no hay ninguna evidencia" de que el ataque al sistema informático del Ayuntamiento de Sevilla haya "afectado a datos personales de los sevillanos". Lo ha explicado, eso sí, con "cautela", ya que el informe sobre el daño causado por el grupo de piratas conocido como LockBit se encuentra al 90%. "Esperamos que en el 10% que queda no salte nada desagradable", ha indicado, aunque también ha mandado "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía. De hecho, ha recalcado que las empresas municipales (Tussam, Lipasam, Emasesa y Emvisesa) están funcionando "con normalidad, a todo gas".

La investigación efectuada hasta ahora por varios expertos se ha extendido a 4.000 equipos informáticos y 300 servidores y ha constatado que el origen del ciberataque fue el ordenador de un funcionario de la Policía Local. "Han capturado las claves del usuario, que no las claves de seguridad del Ayuntamiento, no sabemos cómo. Y así han entrado en la red del Ayuntamiento. Accedieron a los sistemas que este funcionario tenía autorizados, con la suerte de que son los más antiguos que teníamos", ha detallado Bueno. "La barrera de ciberseguridad del Ayuntamiento no se ha roto", ha aclarado.

Tras entrar por esa rendija, los piratas "han conseguido encriptar servidores antiguos que no contenían ninguna información ni ningún dato de los sevillanos, sólo aplicaciones, pero no lo que había dentro", ha continuado. "Por ejemplo, han dañado un programa de Word pero no lo que contenía dentro", ha concretado. En cualquier caso, el Consistorio suspendió todos los servicios "por precaución".