El pirómano de la Macarena vuelve a actuar, la tercera vez en lo que va de verano

El pirómano de la Macarena volvió la noche de este martes a actuar, quemando al menos un contenedor en la Ronda Histórica. El incendio se produjo en el tramo de Muñoz León, junto a la fachada lateral del hotel Macarena, frente a la muralla. Dos policías nacionales intervinieron para apartar el contenedor del resto y que las llamas no se expandieran, hasta que llegaron los Bomberos y apagaron el fuego.

Es la tercera vez que arden contenedores de basura en esta zona de la ciudad en lo que va de verano, lo que apunta a la existencia de un pirómano que todavía no ha sido idenfificado. No es la primera vez en los últimos años que hay incendiarios sueltos en la Macarena, donde se han registrado en el pasado numerosos incendios tanto de recipientes de basura como de vehículos.

La madrugada del pasado 18 de junio, ardieron tres contenedores en las calles Florencio Quintero, Antonio Pantión y Dionisio Alcalá Galiano, todos ellos alrededor del llamado barrio de los Naranjos. Este suceso alarmó a los vecinos de la zona, que ya habían tenido noticias de dos robos en sendos pisos de León XIII horas antes.

Un mes después, el 15 de junio, varias dotaciones de los Bomberos tuvieron que desplazarse a las calles aledañas al Parlamento de Andalucía (antiguo Hospital de las Cinco Llagas) para sofocar las llamas que habían provocado el incendio de distintos grupos de contenedores. También ocurrió un día laborable, en este caso un lunes, a las diez de la noche. Las llamas alcanzaron un gran volumen, lo que provocó cierto nerviosismo entre residentes y personas que se encontraban en ese momento por la zona.

Fueron varios grupos los que ardieron, todos ellos pensados para el depósito de cartón. Unos se encontraban en la calle Don Fadrique y otros en Perafán de Ribera, ambas vías aledañas al Parlamento. Como en el episodio anterior, el hecho de que coincidieran todos los incendios en una misma zona y a la misma hora apunta claramente a la intencionalidad y a la mano de algún pirómano.

No es la primera vez que en este distrito ocurre un suceso similar. Ya en la primavera de 2024 ardieron varios contenedores. Algunos de estos incendios afectaron a vehículos próximos, que quedaron muy deteriorados e, incluso, calcinados. Los vecinos temieron entonces que fuera obra de un pirómano. También relacionaron dicha situación con la fuerte presencia de indigentes en la zona y el cúmulo de suciedad en las calles.