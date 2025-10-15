Plantón de 12 colegios de Sevilla a la recepción del Ayuntamiento por falta de inversión

Un plantón en toda regla. Los directores de 12 centros educativos de los distritos Macarena y Norte han decidido no acudir este martes a la recepción que el Ayuntamiento de Sevilla ha organizado en la Fábrica de Artillería para celebrar el inicio del nuevo curso. El motivo de esta falta de asistencia es la nula inversión del gobierno local en estos colegios y escuelas, por lo que piden que el coste que supone tal cita se destine a mejorar sus instalaciones.

Esta postura se manifiesta en un escrito firmado por los responsables de dichos centros. Se trata de los colegios (CEIP) Francisca Romero, Huerta del Carmen, Blas Infante, San José Obrero, Pío XII, Pedro Garfias, Pino Flores y Arias Montano; las escuelas infantiles (EI) Santa Catalina, Argote de Molina y Fernando Villalón, así como del Centro de Educación Especial (CEE) Virgen Macarena.

"Los directores y directoras de los colegios del Distrito Macarena y Polígono Norte hemos decidido no asistir a la recepción del Ayuntamiento como medida de protesta ante la falta de apoyo y recursos para nuestros centros educativos, centros que en su mayoría cuentan con más de 50 años en los que el abandono institucional y la ausencia de mantenimiento aumenta el deterioro año tras año", explican en dicho escrito.

Situación "insostenible"

Los responsables de los centros alertan de que la situación actual es "insostenible" y afecta tanto a la salud de la comunidad educativa como a la calidad de la enseñanza, al no disponer de entornos adecuados y seguros. "Exigimos una respuesta efectiva para abordar las necesidades de nuestros colegios y garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje, exigimos mayor inversión para mejorar las infraestructuras escolares y promover la bioclimatización de los centros educativos, adecuar los espacios deportivos y los patios de Infantil con zonas de sombra y elementos de juego y estimulación", explica el grupo de directores, que lamenta "la eternización de los tiempos de espera" para acometer tales mejoras.

"Por todo ello, lamentamos comunicarle nuestra decisión de no asistir al acto al que hemos sido invitados, esperando que esta medida simbólica contribuya a visibilizar la realidad que afrontan diariamente nuestros centros. Esperamos que el Ayuntamiento asuma el compromiso como desde un principio fue su objetivo principal de atender las necesidades planteadas y de iniciar, a la mayor brevedad posible, un diálogo efectivo que permita dar soluciones reales y sostenibles para los centros educativos a los representamos", concluye el escrito de renuncia a la invitación.

En el encuentro con los directores de los colegios, el alcalde José Luis Sanz ha recordado "el ambicioso contrato de mantenimiento de estos centros, el mayor de la historia del Ayuntamiento, con una inversión de 2,5 millones de euros, así como el avance de las obras". También ha incidido en las numerosas actividades y acciones que el área de Educación está poniendo en marcha.