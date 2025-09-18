El Pleno aprueba el nuevo Benito Villamarín con la críticas de Podemos-IU

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha dado su visto bueno este jueves al Estudio de Ordenación de la parcela del nuevo Estadio Benito Villamarín. La iniciativa ha contado con el respaldo de los grupos municipales del PP, PSOE y Vox, pero ha suscitado fuertes críticas por parte de Podemos-IU.

Durante su intervención, la concejala de Podemos-IU, Susana Hornillos, ha afirmado que el proyecto "prioriza intereses privados frente al interés general", presentando además "dudas legales y urbanísticas". Por ello, ha advertido que "esto va a acabar estallando porque las cosas no se están haciendo bien", señalando que quienes apoyan la propuesta "están jugando con la ilusión de la afición de los béticos de esta ciudad".

Entre las cuestiones "dudosas" del proyecto, Hornillos ha mencionado la "legalidad" de la "cesión" de terrenos municipales a "un club privado", la legitimidad del estudio de ordenación, el "incumplimiento" de instrucciones de la Gerencia de Urbanismo y la "indefinición" de los usos del suelo, entre otros aspectos.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido la legalidad y transparencia del proceso, asegurando que "ha seguido un trámite oportuno, coordinado, responsable y, por supuesto, legal, abierto y transparente". Además, ha subrayado que el expediente está "perfectamente informado y perfectamente trabajado", repasando todos los informes jurídicos, técnicos y sectoriales desde noviembre de 2023 hasta su aprobación definitiva.

La concejala de Vox, María Cristina Peláez, ha calificado la iniciativa como "un gran proyecto para Sevilla", si bien ha instado al Gobierno local a "tener en cuenta la movilidad del barrio" de Heliópolis, que "se está viendo afectado por las obras". Asimismo, ha pedido que se estudie la movilidad de cara al futuro, especialmente durante los días de partido en el estadio.

Finalmente, el concejal del PSOE Francisco Javier Paéz ha destacado la importancia del proyecto, "no simplemente desde el punto de vista deportivo, sino también para la economía de la ciudad", mostrando su respaldo al Real Betis y al proyecto urbanístico.