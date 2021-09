El testimonio de un policía local de Sevilla: coches sin gasolina, puerta averiada y croquis a mano

Un policía local de Sevilla decidió este domingo hacer un relato de cómo había sido su jornada de trabajo en la capital andaluza. Su testimonio sirve como denuncia por la falta de medios en la que se encuentra actualmente el cuerpo, que precisamente el pasado fin de semana tuvo problemas para que los vehículos repostaran. No había saldo en las tarjetas que se utilizan habitualmente para reponer el combustible y hubo vehículos que no pudieron salir a la calle.

Uno de ellos fue precisamente el furgón de siniestros viales de la Oficina de Gestión de Atestados (OGA), unidad a la que pertenece el agente que firma la carta en cuestión. "Voy a trabajar y a hacer mi servicio y no me pueden dar el furgón de siniestros viales porque está sin gasolina y no hay saldo en las tarjetas de repostaje. Cuando voy a coger los utensilios básicos para confeccionar los informes de los accidentes en los que intervengo, no me pueden dar las tablets porque no hay desde hace mucho tiempo y no se las esperan próximamente".

El agente explica que empieza su jornada "con la esperanza" de que los emuladores (de la aplicación que utilizan para confeccionar los atestados) funcionen y no se hayan quedado colgados. "Cojo un patrullero normal que al menos tiene tres cuartos de gasolina en el depósito, y cuando llego a la barrera de salida de mi Jefatura, la puerta exterior (que no va con los sensores de los coches) no abre. Al darle al pulsador para avisar al compañero de seguridad no funciona". El policía tuvo que llamar por teléfono a la garita de la puerta principal para que le pudieran abrir.

El policía relata que confiaba en que no se produjera un accidente de gravedad y tuviera que confeccionar un atestado de entidad para remitir a la autoridad judicial, "porque entonces no tengo ningún programa de reconstrucción y croquis, algo básico en una unidad como la mía, lo que hace que tenga que confeccionar los croquis a mano, como se hacía más de veinte años, cuando entré en esta plantilla". Tampoco disponía de un aparato para medir el scrim o capacidad de rozamiento del asfalto y sólo había disponibles "dos o tres cintas métricas".

"Si tengo que hacer fotografías de los vehículos siniestrados, posiciones finales o características de la vía, tengo que utilizar mi móvil particular, porque no hay una triste cámara en la unidad. Y por cierto, cuando gastamos los botes de señalización de los puntos finales, éstos son difíciles de reponer". En ese caso, se utilizan tizas que los propios agentes compran y llevan en los bolsillos "por si acaso".

El policía termina haciendo referencia a la sobrecarga de trabajo que padece la OGA, donde antes había cinco personas para gestionar la documentación generada y realizar los trámites burocráticos y ahora sólo hay una. Y añade que todas estas deficiencias son conocidas por los jefes, "pero parece que les importa bien poco".

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) avaló ayer el testimonio de este agente y denunció una vez la falta de medios que padece la unidad de gestión de atestados, así como el problema con el repostaje de los vehículos en los últimos días. Esta organización apuntó que hay ya más de 600 atestados por confeccionar y más de 40 diligencias atascadas.