La Policía Local regresa a las calles de Sevilla tras el desbloqueo del Plan de Navidad

Las calles de Sevilla han vuelto a mostrar una imagen ya habitual en estas fechas. Policías locales regulando el tráfico en horas punta, controlando los accesos al centro histórico y vigilando el correcto estacionamiento de vehículos. Una estampa que había casi desaparecido durante semanas a raíz del conflicto abierto entre la Policía Local y el Ayuntamiento por un Plan de Navidad que se convirtió en el principal foco de tensión política y sindical en el Consistorio.

El regreso efectivo de los agentes a la vía pública se produce tras el desbloqueo in extremis del plan especial de Navidad en el Pleno municipal de este jueves. Un giro de posición de Vox, que optó por la abstención "para no poner en riesgo la seguridad ciudadana", permitió al alcalde popular, José Luis Sanz, sacar adelante el documento gracias a su voto de calidad. El mismo plan había sido rechazado el pasado 26 de noviembre por los tres grupos de la oposición en una sesión plenaria marcada por la confrontación.

Un agente da indicaciones a un conductor. / Juan Carlos Vázquez

Hasta ahora, la única herramienta utilizada por el Ayuntamiento para garantizar la presencia policial durante la campaña navideña había sido la activación del Plan de Emergencias en Nivel 1, decretado el 28 de noviembre. Este mecanismo excepcional obligaba a movilizar entre 400 y 500 policías diarios, repartidos en tres turnos, durante los días más críticos de la Navidad. Con la aprobación del Plan de Navidad, dicho nivel de emergencias queda "levantado" y se normaliza el funcionamiento del dispositivo desde mañana y hasta el próximo 6 de enero.

El plan ha contado con el respaldo del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), mayoritario en el cuerpo, mientras que CSIF, SPLS y CCOO votaron en contra y UGT optó por la abstención. La aprobación permitirá además habilitar un gasto de 4,6 millones de euros, que serán incorporados al Presupuesto municipal de 2026.

En lo económico, los agentes percibirán las mismas cantidades extraordinarias que en el plan del año pasado, cuando Sevilla afrontó un dispositivo especialmente amplio por la procesión Magna y los traslados celebrados durante el puente de diciembre. Todos los servicios realizados en fines de semana o festivos generarán un día de descanso y serán retribuidos como productividad.

Los importes varían según categoría y función. Para el personal que trabaje en la calle, las cuantías oscilan entre los 400 euros para los peones auxiliares y los 595 euros para el jefe de la Policía Local. En el caso del personal que no desempeñe funciones en vía pública, las cifras van de los 378 a los 573 euros. En días laborables, las productividades se sitúan entre los 192 y 227 euros para quienes trabajan en la calle, y entre 170 y 205 euros para el resto, con un incremento adicional de 87,13 euros en los servicios nocturnos, entre las seis de la tarde y las seis de la mañana.

Las noches más sensibles, la madrugada del 25 de diciembre y la del 1 de enero -contabilizadas desde las 22:30 horas-, se retribuyen con el doble de estas cantidades, como ya ocurrió el año pasado. De este modo, un agente puede llegar a percibir cerca de 1.000 euros por trabajar en Nochebuena o Nochevieja. En conjunto, quienes participen de forma continuada en el dispositivo navideño podrían alcanzar una media de 4.000 euros extra. De no haberse aprobado el plan en Pleno, los agentes se habrían regido por el calendario vigente desde 2004, con retribuciones sensiblemente inferiores, en torno a los 2.800 euros.

El trasfondo del conflicto no es menor. Según un informe elaborado por el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, adelantado por este medio, los eventos navideños que requieren presencia policial en Sevilla han crecido un 25% en los últimos cinco años. La ciudad pasó de acoger 571 eventos en 2020 —293 en diciembre y 278 en enero— a 713 en 2024, con 435 actos en diciembre y 278 en enero. Tras la caída registrada en 2021, los datos muestran un incremento sostenido: 638 eventos en 2022, 672 en 2023 y un aumento del 6% entre 2023 y 2024.

Con estos números sobre la mesa, el Ayuntamiento defiende la necesidad de un plan específico que dé cobertura a una ciudad cada vez más volcada en la programación navideña. Mientras tanto, Sevilla recupera la normalidad policial en sus calles en uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes y actividad comercial del año, dejando atrás, al menos de momento, semanas de tensión institucional y negociaciones enquistadas.