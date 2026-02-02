La Policía Local de Sevilla incorpora a 18 nuevos agentes

La Policía Local de Sevilla ha incorporado 18 agentes a su plantilla. El alcalde, José Luis Sanz, ha presidido este lunes la toma de posesión de los nuevos efectivos en el Salón Colón del Ayuntamiento.

Se trata de 18 nuevas plazas que forman parte del proceso selectivo para la provisión de 70 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

A estos policías recién incorporados hay que sumar las 12 plazas de agentes de movilidad que ya tomaron posesión a principios de 2025, los 53 agentes que hicieron lo propio en septiembre de ese mismo año y los 39 que continúan con su formación y que, previsiblemente ocuparan su plaza antes de que finalice 2026.

"Para este gobierno es una prioridad dotar a la plantilla de la Policía Local de más personal; nuestro objetivo para este mandato es convocar un total de 400 plazas para prestar el servicio con garantías y que Sevilla siga siendo una ciudad tranquila y segura", ha explicado el alcalde.

El regidor ha insistido en que el compromiso del Gobierno Local no se limita a las nuevas incorporaciones y se está trabajando para continuar mejorando los equipos e instalaciones de la Policía Local, así como, para renovar la normativa, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT): "No nos vamos a conformar con seguir incorporando más policías, queremos mejorar la situación de la plantilla en todos los sentidos porque somos conscientes de que su normativa y estructura están obsoletas".

Críticas sindicales

Por su parte, el CSIF asegura que el Ayuntamiento "ha maltratado institucionalmente" a los 18 nuevos policías locales que han tomado posesión este lunes, ya que van a "ser destinados a un grupo que no existe en la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT)".

Así lo ha indicado el delegado de CSIF Policía Local Sevilla, Santiago Raposo, que ha indicado que también está destinada a ese grupo la oficial que tomó posesión el pasado viernes. "La Jefatura lo ha creado para tapar huecos, porque son tantos los que tiene la Policía Local, que cada día se les asignará, desde la Jefatura, una demarcación o un sitio donde trabajar", ha señalado.

Raposo ha asegurado que con estas funciones los nuevos agentes "van desde suplir las carencias en la Unidad de Seguridad, hasta atender eventos como partidos de fútbol".

"Desde esta primera semana, que ya son agentes en Sevilla, van a sumarse como dispositivos de acompañamiento a otros servicios municipales, como Lipasam en la zona de las Tres Mil Viviendas, pese a que nunca han trabajado aquí en Sevilla. Nos parece un completo abuso, pues esta unidad no existe en la RPT", ha afirmado Raposo.

El sindicato ha lamentado que algunos distritos como Sur o Cerro Amate, "no tienen policías operativos suficientes". "Se han ido marchando los agentes de estas unidades, con casos como el de Cerro Amate, donde actualmente hay solamente hay 23 policías operativos en la calle, un distrito muy grande y que alberga barrios de gran conflictividad, como Los Pajaritos", ha subrayado.

"Entendemos que la Jefatura debe estar obligada a cumplir la ley y mandar a estos nuevos compañeros y compañeras a unidades que existen en las actuales RPT, sobre todo para reforzar a las mencionadas unidades, que están viviendo una situación muy difícil", ha afirmado.

Ante esta situación, Raposo ha señalado que "es normal que algunos policías opten por dejar la plaza en excedencia y volver a su municipio". "Parece mentira que Sevilla, que era referente en Andalucía, vea ahora como diferentes municipios de la provincia son superiores en medios, infraestructuras y personal. Todo ello hace que estos nuevos agentes puedan terminar por decidir el regreso a sus localidades y dejar su plaza en Sevilla", ha concluido.