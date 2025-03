Pelea de gallos en la comisaría de la Policía Local del Polígono Sur de Sevilla

El zoosanitario de Sevilla sigue sin servicio de recogida y rescate de animales durante los fines de semana. Así lo evidencia un altercado que sucedió el pasado sábado, 22 de marzo. Durante una intervención de la Policía Local se procedió a la incautación de 20 gallos de pelea de los que tuvieron que hacerse cargo los propios agentes en el en el distrito policial sur. Tuvieron que alimentarlos, cuidarlos e incluso actuar, porque "tres se mataron entre ellos". Lo cierto es que una intervención policial lleva aparejada la labor del servicio del zoosanitario municipal. Entidad que se hace cargo de la captura, enjaulado, traslado y alimentación de los animales. "Hasta aquí sería una actuación lógica y normalizada. Lo lamentable es que, en este caso y en muchos otros, no hay servicio de zoosanitario", manifiesta el Sindicato profesional de Policías Municipales España – Andalucía y denuncia que "la situación debe ser enfrentada de una vez".

De este modo, los 20 pollos fueron capturados, enjaulados, trasladados y alimentados por la Policía Local y fueron depositados en un distrito policial, concretamente el sur. "Todo ello sin saber el estado de salud de estos animales y ni si eran peligrosos para la salud de nuestros compañeros", indica la organización y apunta que los agentes se desplazaron a las instalaciones municipales sanitarias para pedir 20 jaulas, un saco de maíz, otro de trigo, varios comederos y bebederos, además de una red de apresado. "Lo lógico hubiera sido que, aunque no hubiera servicio de recogida, los animales terminaran en instalaciones municipales adaptadas para ello y no en un distrito policial. Pero no, al no haber veterinario no se pueden aceptar animales sin que este verifique su estado de salud, y certifique que no son un riesgo para ello resto de animales", señalan.

La cuestión radica en "que no hay un servicio de guardia en el servicio municipal de zoosanitario" durante fines de semana y tampoco algunas tardes porque, a juicio del sindicato, "el Ayuntamiento no quiere abonar estos trabajos al personal de dicho servicio. Es más, intentaron la externalización de dicho servicio, pero por dos veces la adjudicación se quedó desierta". De hecho, denuncian que, en varias ocasiones, "los compañeros laceros" que estaban en el zoosanitario para el cuidado y alimentación de los animales, "han salido a apoyarnos en actuaciones en la vía pública, sabiendo que no iban a tener remuneración alguna". Sin embargo, consieran que "ya ha llegado un punto" de "auténtico abuso por parte de la administración sevillana".

La falta de un servicio de rescate durante los fines de semana y por las tardes "se dilata demasiado en el tiempo" y "debe ser afrontada de una vez, y más tras la entrada en vigor de la ley de protección animal".

Desinfección urgente de la comisaría de Policía Local del Distrito Sur

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha remitido un escrito urgente, en la mañana de este lunes, al servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Consistorio, en el que exige la desinfección urgente de la comisaría de Policía Local del Distrito Sur. El motivo es el “posible riesgo de contagio a los agentes, ya que desconocemos si los animales allí depositados este fin de semana pueden tener alguna enfermedad”, explica el delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, Santiago Raposo.

“Aunque nos consta que se dieron instrucciones precisas, indicando que los animales intervenidos en la vía pública no podían depositarse en dependencias policiales, la Jefatura hace oído sordos a esas consideraciones, poniendo en riesgo la salud de los policías que prestan servicio en estas dependencias”, explica Santiago Raposo. “No nos consta que se haya tomado alguna media restrictiva de paso o uso a la zona donde se depositaron en primer lugar los animales, y que estaba llena de sangre”. Por otro lado, señala que "ningún mando policial precintó la zona donde estuvieron, por lo que los policías que han estado entrando a trabajar este fin de semana han podido correr riesgo de infección" e indica que “tampoco nos consta que desde la Jefatura se haya hecho alguna petición urgente al laboratorio municipal para que desinfecten estas”.

CSIF recuerda en un comunicado "que el Ayuntamiento de Sevilla carece de un servicio de recogida de animales todos los días, 24 horas, tal y como le obliga la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales". Esta situación lleva siendo denunciada por CSIF desde el año pasado, momento en que finalizó el último contrato que el Ayuntamiento mantenía con una empresa privada.

El pasado mes de febrero, el Consistorio anunció que tendría un servicio de recogida de animales que haría el servicio en 45 minutos. Sin embargo, “ninguna empresa ha concurrido a la licitación, por lo que nos tememos que esta falta de servicio va a continuar en el tiempo y tendremos que asistir a nuevas situaciones dantescas como las padecidas por los agentes del Distrito Sur este fin de semana”, concluye Santiago Raposo.