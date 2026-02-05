La Policía Nacional detiene al aficionado bético que golpeó a otro del Barcelona durante un partido

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un individuo como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras una agresión ocurrida en la grada del Estadio de la Cartuja durante la celebración de un encuentro de liga entre el Betis y el Barcelona. Durante el partido como consecuencia de una acción del encuentro, un espectador fue agredido de forma súbita por otro asistente, recibiendo un fuerte golpe en el rostro que le ocasionó lesiones de consideración, entre ellas fracturas faciales.

La agresión fue grabada por varios asistentes al evento deportivo, siendo posteriormente difundida a través de redes sociales y distintos medios de comunicación, lo que generó una amplia repercusión pública. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Nacional, se logró identificar al presunto autor de los hechos, procediendo a su detención como responsable de un delito de lesiones graves.

La Policía Nacional reitera su firme compromiso con la erradicación de cualquier manifestación de violencia en el ámbito deportivo, actuando con tolerancia cero frente a conductas que alteren la convivencia y el normal desarrollo de los eventos deportivos.

En la imagen que se ha subido en ese video en redes sociales, lo único que se aprecia es cómo el aficionado del Betis acude a propinarle al del Barcelona un puñetazo mientras este último se encontraba de espaldas. A partir de ahí, se ve cómo las personas que se encontraban cerca recriminan ese lamentable acto a esa persona, y en contraposición, se escucha a una buena parte de la grada cantar al unísono: "Tú sí que vales", mientras aplauden lo acontecido. Un acto realmente lamentable en sus dos vertientes: la provocación de unos, y las agresiones de otros.

Según algunos aficionados, los seguidores barcelonistas tuvieron muchos problemas en todas las zonas del campo. Sin ir más lejos en la grada alta de Gol Norte, varios miembros de la Policía Nacional tuvieron que llevarse a varias personas que estaban provocando altercados entre ellos, debido a las celebraciones de los goles del conjunto visitante al lado de la afición local.