La Policía Nacional detiene a cuatro personas por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC

Los hechos ocurrieron cuando la primera plantilla del Sevilla FC regresaba a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros tras caer derrotados en su partido contra el Celta de Vigo.

A las puertas de dichas instalaciones se congregó una masa importante de aficionados descontentos con la deriva deportiva del equipo sevillista, cuando a la llegada del autobús que transportaba a los futbolistas, los ánimos de los allí presentes fueron soliviantándose hasta el punto que llegaron a arrasar con la puerta de entrada, accediendo a las instalaciones deportivas y provocando unos cuantiosos daños económicos.

Operación caliche

Tras estos hechos, responsables del Sevilla FC y de La Liga procedieron a denunciar lo acontecido ante la Policía Nacional, que comenzó con las pesquisas tendentes a la identificación y posterior detención de los autores, bautizando esta investigación con el nombre de Operación “Caliche”.

Esta investigación liderada por la Brigada Provincial de Información ha resultado ser laboriosa y muy complicada ya que los autores ocultaban sus rostros con prendas de ropa para evitar ser identificados; cosa que gracias a la pericia de los policías investigadores no les ha servido para eludir la acción de la justicia.

Esta primera fase de la operación ha culminado con la identificación y detención de cuatro personas, y actualmente se continúa trabajando en la identificación de más autores, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.