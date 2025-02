La Policía inmoviliza un taxi por incumplir la orden judicial de no acercarse al aeropuerto de Sevilla

La parada de taxis del aeropuerto de Sevilla estrenó ayer el nuevo sistema de turnos rotatorios, establecido por el Ayuntamiento para acabar con el monopolio que durante años ha ejercido allí la asociación Solidaridad, y en pocas horas ya ha habido varios incidentes. Los que no han tenido consecuencias prácticas son las amenazas sufridas por varios profesionales allí mismo, en la zona del Palenque que es donde los taxis esperan antes de incorporarse a la recogida de pasajeros en el túnel exterior de Llegadas. Pero también ha habido otro que puede suponerle un serio problema a otro conductor. A primera hora de la mañana este domingo, la Policía Local ha interceptado e inmovilizado un vehículo que estaba en las instalaciones de San Pablo a pesar de que el juez que investiga a la denominada 'mafia del taxi' le impuso el pasado jueves la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del aeródromo.

El suceso es complejo de explicar, hasta el punto de que hay dos versiones contrapuestas. La única certeza es que el taxista que conducía ese vehículo no ha sido detenido, aunque la Policía le ha imputado inicialmente el quebrantamiento de esa orden de alejamiento. Ahora bien, el Ayuntamiento asegura que no es el titular de la licencia, mientras que fuentes del sector aseguran que sí lo es. El caso es que aun teniendo derecho a conducir ese vehículo, sobre él no pesaba ninguna orden de alejamiento por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla.

Este órgano decidió hace tres días establecer esa medida respecto a los ocho taxistas detenidos el miércoles y respecto a las licencias de los taxis que conducen habitualmente. Una de las afectadas era la hija de ese hombre, así que ni ella ni su taxi podían estar a menos de medio kilómetro del aeropuerto. Pero no era ella la que conducía el vehículo este domingo. Era su padre. De ahí que la Policía Local, que en estos primeros días controla aquella zona con hasta tres patrullas, haya llamado a la grúa para que se lleve el taxi. También lo ha puesto a disposición judicial.

La inmovilización del taxi, que se ha producido a la entrada del Palenque y ha sido contemplada por las decenas de profesionales que ya estaban allí dentro de la segunda jornada de turnos rotatorios. Ayer sábado les tocó a las licencias con las letras B y D, por ejemplo. En cualquier caso, la actuación policial no ha generado ningún incidente. En la zona sigue vigente el plan del Ayuntamiento de que haya tres patrullas por la mañana y otras tres por la tarde, de modo que su presencia sea continua para prevenir cualquier suceso. En el momento de la intervención precisamente estaban allí los seis agentes de la Policía Local, aunque en general suele haber dos patrullas en el Palenque y otra supervisando la parada que hay en el túnel de Llegadas.