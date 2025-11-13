Policías y guardias civiles piden en Sevilla medios "proporcionales" para hacer frente al narco

Policías nacionales y guardias civiles han denunciado este jueves que no trabajan con medios "proporcionales" en operaciones como las de control del narcotráfico del pasado fin de semana en Isla Mayor (Sevilla), además de reclamar un Código Penal que ampare sus actuaciones.

Los agentes se han concentrado a las puertas de la Delegación del Gobierno en Andalucía, "como consecuencia del brutal ataque que ha sufrido un compañero nuestro y sus compañeros en Isla Mayor", según ha explicado a EFE el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Prieto, que entiende que este caso "evidencia un abandono institucional por parte de este Gobierno, que nos deja a los pies de los caballos".

Así, ha asegurado que cuentan "con unos medios que no son proporcionales" y ha criticado que el Código Penal sea laxo frente a sus actuaciones: "No nos deja actuar, nos deja desprotegidos y además que sepa toda la ciudadanía que nos están matando, que no somos profesión de riesgo", ha dicho, para reclamar que las zonas de actividades de narcos sean "de especial singularidad", con incidencia en el Campo de Gibraltar y su influencia.

Para Prieto, se está produciendo "una escalada en el uso de la fuerza" ya que "los narcos pierden el miedo y cada vez tienen muchos más medios que vienen de la droga", mientras que la Policía, en este sentido, "va detrás", además de entender que "a ningún ciudadanos le cabe en la cabeza que la Policía Nacional y la Guardia Civil, a día de hoy, no sea profesión de riesgo".

Ha explicado que cuentan con una "pérdida retributiva" de un 30 % con respecto a otras policías autonómicas, "a las que sí riegan de millones", y locales, y cuando llega la jubilación tienen "un 40 o un 30 por ciento, de media, menos de pensión".

Prieto ha leído un manifiesto en el que ha enviado "un fuerte abrazo a los compañeros heridos en Isla Mayor", a los que ha dado las gracias por su "heroica intervención", y ha dicho que protestan "para defender la seguridad de todos los españoles, esa que al Gobierno solo le importa cuando puede ganar más poder político".

"Necesitamos apoyo frente a un Gobierno que nos da la espalda de manera reiterada", ha dicho, para subrayar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "está más pendiente de los asuntos de su partido que de los de su ministerio".

Por ello, ha considerado que "es hora de pasar a la acción" para no seguir arriesgando sus vidas "por falta de medios y de las herramientas legales adecuadas".

Han reclamado también que el Plan especial para el Campo de Gibraltar sea "algo más que una noticia triunfalista", y han pedido que se impida "que los narcotraficantes sigan extendiendo sus tentáculos sin poder hacer frente a esa lacra con los medios adecuados".

"Tener que escuchar al ministro del Interior decir que la profesión de riesgo nos va en el sueldo produce tanta impotencia como rabia y vergüenza", ha dicho Prieto, mientras sus compañeros han interrumpido la lectura en varias ocasiones con gritos de "Marlaska, dimisión".