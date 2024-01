Dos policías nacionales de Sevilla irán a juicio por seis delitos tras la detención de un joven

La investigación contra estos dos policías se archivó en junio de 2023, pero la Audiencia de Sevilla ordenó su reapertura el pasado mes de noviembre tras un recurso presentado por la abogada del joven, María Jesús Agudo. En su resolución, el tribunal pedía que se investigara "adecuadamente" esta denuncia y exponía que "un sistema que no investiga adecuadamente las denuncias de abusos a cargo de funcionarios estatales es un sistema que facilita la consolidación de la cultura del abuso".

El denunciante sufrió lesiones consistentes en "un hematoma periocular derecho y contusión lumbar", de las que sanó en siete días, periodo durante el cual no estuvo impedido para sus ocupaciones habituales. El joven fue detenido y puesto a disposición del juzgado de Guardia. El juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla absolvió al chico del delito de resistencia que se le imputaba. Además, añade el auto de procesamiento, en dicho juicio los policías "realizaron manifestaciones no coincidentes, cambiando incluso sus declaraciones a la vista de la aportación, ulterior al atestado, de las videograbaciones".

A continuación, el mismo policía "lo levantó y lo llevó al lateral del furgón policial, donde, sin que el joven opusiera notoria resistencia, lo tiró al suelo y de forma innecesaria le propinó un fuerte manotazo en la cara, para seguidamente echarse sobre el mismo y colocarle las esposas, a pesar de que el denunciante no impidió la detención". Añade el auto que éste "se limitó a decir que su DNI lo tenía en el bolsillo trasero del pantalón". Parte de la actuación policial fue captada en vídeo por un testigo de los hechos, si bien "el otro agente se interpuso ante la persona que grababa para evitar que captara las imágenes de lo que realmente estaba sucediendo".

Según el citado auto, el denunciante se acercó a los policías para que avisaran a una ambulancia "a fin de atender a una persona que se hallaba semiinconsciente, haciendo ellos caso omiso". Esto motivó que el joven preguntara a los agentes "por qué no llamaban a los servicios de urgencia, momento en el que uno de los policías le golpeó con la porra en la mano y seguidamente le propinó dos puñetazos y un empujón, que le hizo caer al suelo".

Los agentes aseguran que atendían una agresión sexual

Fuentes próximas a los policías nacionales imputados explicaron a este periódico que se encontraban en el lugar de los hechos atendiendo a una víctima de una supuesta agresión sexual, por lo que no pudieron atender los requerimientos del joven para que llamaran a una ambulancia. Como los agentes no podían desatender a la víctima, siempre según su versión, el joven supuestamente les tiró una copa encima y le dio un codazo en el pecho a uno de ellos, algo que el denunciante niega.

Según el relato de los agentes, no se llevó al joven al coche para que no lo grabaran, sino para introducirlo en el vehículo porque ya estaba detenido. Las mismas fuentes recordaron que el caso se archivó en un primer momento "por las contradicciones de los testigos". Igualmente, lamentaron que tenían un teléfono móvil para grabar pero no para llamar a la ambulancia porque un amigo suyo estaba semiinconsciente y les exigían a los policías que llamaran ellos.

Las fuentes recordaron que el vídeo fue difundido a través de una página web catalana que cuelga vídeos de incidentes o altercados con la Policía, entre otros, así como que uno de los testigos del caso fue precisamente el joven que estaba en estado de semiinconsciencia y que la víctima no dijo que había sido agredido por la Policía hasta la tercera vez que fue al médico.