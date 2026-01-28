El Polígono Parsi se suma a la recogida de residuos puerta a puerta que funciona con éxito en Navisa y Su Eminencia

La delegada Evelia Rincón y la dirección de Lipasam con Antonio López Balbuena, de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza Lipasam y en coordinación con la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), ha ampliado el sistema de recogida puerta a puerta a un tercer parque empresarial de la ciudad, el parque Parsi, tras el éxito logrado en los polígonos Navisa y Su Eminencia para mejorar la limpieza en los enclaves empresariales.

La implantación del sistema en el Polígono Parsi beneficia a más de 200 empresas ubicadas en este enclave empresarial. Esta iniciativa cuenta con un coste total de 87.235 euros en los tres polígonos industriales en los que se está llevando a cabo: Su Eminencia, Navisa y Parsi.

El objetivo de la medida es reforzar la limpieza, reducir el abandono de residuos en la vía pública de los parques empresariales de la ciudad y prevenir el robo de contenedores.

El nuevo sistema consiste en la entrega de contenedores individuales a cada nave industrial, que deben ser almacenados en el interior de las naves. Lipasam se encarga de su recogida en franjas horarias consensuadas con los comerciantes, optimizando así la gestión de los residuos y evitando el robo de contenedores. La recogida de la fracción resto se realizará los martes, jueves y sábados.

Para facilitar la transición a este modelo, se ha habilitado una caseta informativa en la que técnicos de Lipasam atienden a los empresarios en turnos de mañana y tarde, ofreciendo asesoramiento y entregando la documentación necesaria. Además, en este espacio se están distribuyendo los nuevos contenedores y recordando las normativas de uso, que establecen que solo pueden depositarse residuos urbanos y asimilables a domésticos.

Los residuos industriales, como pinturas, baterías o aceites, deben ser gestionados por empresas especializadas.

"Una demanda histórica de los empresarios"

La delegada de Limpieza, Evelia Rincón, ha destacado que esta medida responde a una demanda histórica de los empresarios y reafirma el compromiso del gobierno municipal con la mejora del tejido productivo local. “Con esta ampliación, damos un paso más en la optimización de la limpieza y el mantenimiento de los parques empresariales, asegurando un servicio eficiente y adaptado a sus necesidades”, ha señalado Rincón.

Rincón ha recordado que “el aumento de la prestación de los servicios lleva aparejado también el incremento de la labor que desarrolla el servicio de inspección de Lipasam en los parques empresariales para evitar que las malas conductas puedan perjudicar a los demás empresarios”.

Respecto a los residuos en los polígonos industriales, la normativa establece que está permitido depositar en los contenedores hasta 330 litros al día de residuos asimilables a domésticos y hasta 120 litros de envases y cartón, respectivamente. Lo que exceda de esas cantidades o se corresponda con residuos industriales es responsabilidad de los propios industriales su correcta gestión a través de sistemas de recogidas por gestores autorizados. Además, está prohibido el abandono de residuos fuera de los contenedores y es obligatorio hacer un buen uso de los mismos, depositando los residuos dentro de ellos.

La Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES) muestra su satisfacción por la ampliación de la recogida puerta a puerta

La Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES) que dirige Antonio López Balbuena ha valorado positivamente esta iniciativa, convencidos de que, como ya ocurrió en los polígonos donde se ha implantado previamente, supondrá una mejora sustancial en la limpieza y el mantenimiento de los polígonos industriales de Sevilla. Asimismo, han reconocido el esfuerzo del Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones eficaces para estos espacios clave en la economía local.