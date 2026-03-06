El precio de la gasolina en Sevilla se dispara tras sólo cinco días de guerra en Irán: llenar el depósito sube a euro por día

La reciente escalada del conflicto en Oriente Medio, con el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, ya ha impactado significativamente en el bolsillo de los conductores sevillanos. En apenas cinco días, llenar un depósito se ha encarecido cerca de 5 euros de media.

En algunas estaciones de servicio de la capital hispalense se viven desde el pasado fin de semana largas colas de conductores que buscan repostar antes de que los precios sigan escalando.

Aunque los incrementos actuales responden a tensiones previas en el mercado del crudo, los expertos advierten de que el impacto pleno de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán podría notarse más en las próximas semanas si persiste el conflicto.

El bloqueo de Ormuz tensa el barril de Brent

El detonante internacional se encuentra en el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta. Por esta vía marítima transita más de una quinta parte del crudo mundial y el 14% del petróleo que importa la Unión Europea.

Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní declaró este lunes cerrado el paso, en un contexto en el que los bombardeos ya impedían desde el sábado la circulación de superpetroleros y buques de gas licuado. La consecuencia inmediata ha sido un fuerte repunte del barril de Brent —referencia en Europa—, que llegó a subir un 7% en una sola jornada, su mayor avance en casi nueve meses.

Aunque Europa no depende directamente del crudo iraní —el 90% de sus exportaciones se dirigen a China—, la interrupción del tráfico en Ormuz tensiona los mercados y eleva los precios globales. La Unión Europea parte de una posición más diversificada que en crisis anteriores, con proveedores como Noruega o Estados Unidos concentrando cerca de un tercio de sus importaciones, además de otros países no directamente afectados, como Libia o Nigeria.

España, en concreto, presenta una menor exposición. Según señaló la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, apenas el 5% del petróleo que llega al país transita por el Estrecho de Ormuz.

La posibilidad de un recorte en el suministro energético reaviva el recuerdo de la crisis inflacionaria tras la invasión rusa de Ucrania. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, ha admitido que el encarecimiento de la energía impulsará la inflación a corto plazo y podría afectar a la actividad económica, en función de la duración e intensidad del conflicto.

Con todo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) introduce un matiz relevante: las subidas registradas estos días en las estaciones de servicio españolas no responden todavía al conflicto entre Entados Unidos, Israel e Irán, sino a incrementos previos del Brent. La organización se refiere además al conocido efecto “pluma y cohete”, por el que los precios de los carburantes tienden a subir con rapidez cuando aumenta el precio del petróleo, pero bajan con mayor lentitud cuando el crudo desciende.

Escalada en los surtidores sevillanos

Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica confirman que el movimiento al alza ya es visible en las gasolineras de Sevilla. Si el pasado 28 de febrero el precio medio de la gasolina 95 era de 1,46 euros/litro, el miércoles 4 de marzo se situaba en 1,54 euros/litro, lo que supone una subida del 5,5%. Esto significa que llenar un depósito de 50 litros ha pasado de costar 73 euros a 77 euros.

Sin embargo, el diésel ha sido el más afectado, registrando un incremento del 8% al pasar de 1,43 a 1,54 euros/litro de media en el mismo periodo. El desembolso para los conductores diésel ha crecido en 5,5 euros por depósito (de 71,5 a 77 euros). La gasolina 98, por su parte, ha experimentado la subida más moderada, con un alza del 2,7%.

Algunas estaciones de servicio han aplicado subidas especialmente agresivas. Es el caso de la gasolinera Nueva Calonge, en la calle Metalurgia, donde la gasolina 95 se ha incrementado en 0,30 euros y el diésel en 0,32 euros por litro. En la misma vía, la Petroprix ha aplicado una subida de 0,23 euros en la 95 y de 0,26 en el diésel, mientras que la Ballenoil de San Jerónimo ha aumentado la gasolina en 0,22 euros.

Actualmente, la horquilla de precios en la capital es muy amplia, llegando a una diferencia de 0,30 euros por litro entre la estación más barata y la más cara (de 1,369 a 1,669 euros el litro el 4 de marzo). Repostar 50 litros de gasolina 95 en la gasolinera más económica (a 1,369 euros) cuesta 68,45 euros, mientras que hacerlo en la más cara (a 1,669 euros) asciende a 83,45 euros, lo que supone un ahorro de 15 euros por depósito.

Colas y preocupación entre los conductores

La progresiva escalada de precios ha desatado una ola de prevención entre los automovilistas. Durante los últimos días, las gasolineras de la capital hispalense, especialmente las conocidas como low-cost, han registrado largas colas de vehículos. Usuarios en redes sociales han compartido imágenes de las aglomeraciones, reflejando el temor a que los precios continúen su senda alcista.

Esta preocupación se palpa en el día a día. Valme, una vecina de Dos Hermanas que trabaja en Alcalá de Guadaíra, resume el sentir de muchos: "El sábado eché gasolina a 1,26 el litro. El miércoles, cuando volví a repostar, estaba a 1,51. Me temo lo peor, porque tengo que coger el coche a diario y esto es un golpe duro para mi bolsillo". Por su parte, Belén acudió a repostar el jueves y se encontró con una estampa similar: "Había muchísima cola, algo que no es normal. La gente está asustada y viene a llenar el depósito por si esto sigue subiendo", comenta.

La OCU prevé más subidas en las próximas semanas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido recientemente una nota en la que analiza la situación y advierte de que el fenómeno no ha hecho más que empezar. Según la organización, "el impacto del encarecimiento del petróleo debería tardar aún unos días en llegar a los surtidores", por lo que las subidas recientes en Sevilla podrían ser solo el preludio de un incremento mayor.

La OCU explica que, aunque el encarecimiento del crudo suele trasladarse con bastante rapidez debido al efecto "pluma y cohete", el impacto final dependerá de la magnitud y estabilidad de la subida del petróleo. En situaciones tensas como la actual, el traslado a los surtidores puede variar entre varios días y varias semanas. Tal y como señalan desde la organización, "entre los factores determinantes se encuentran la evolución de la cotización del petróleo, las decisiones de producción adoptadas por los países de la OPEP, la fortaleza o debilidad del dólar —moneda en la que se comercializa el crudo— y la situación del mercado mayorista europeo".

Pese a la incertidumbre, y siempre que el barril de Brent se mantenga estable alrededor de los 80 dólares, la OCU considera "razonable prever una subida de entre 8 y 10 céntimos por litro en las próximas semanas" , lo que agravaría aún más la situación para los conductores sevillanos.