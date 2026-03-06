Estas son las gasolineras de Sevilla más baratas en marzo de 2026

El conflicto en Oriente Medio, con Estados Unidos, Israel e Irán como protagonistas, y los consiguientes riesgos de interrupciones en el transporte de crudo a través del Estrecho de Ormuz, ha provocado un fuerte repunte de los precios internacionales del petróleo en la primera semana de marzo de 2026. El barril de crudo Brent —referencia para Europa— alcanzó niveles máximos no vistos desde hace cerca de un año, superando los 84 dólares por barril y encendiendo las alarmas sobre posibles presiones inflacionarias globales y aumentos en los precios de los combustibles.

En Sevilla, los efectos de este repunte internacional ya comienzan a notarse en los surtidores. Según los datos oficiales aportados por el Ministerio de Transición Ecológica correspondientes al miércoles 4 de marzo de 2026, los precios de los combustibles han registrado aumentos importantes en apenas cinco días. El precio medio de la gasolina pasó de 1,46 €/litro el 28 de febrero a 1,54 €/litro el 4 de marzo, lo que supone una subida del 5,5%. En paralelo, el diésel ha sido el carburante más afectado, con un incremento del 8%, desde 1,43 €/litro hasta 1,54 €/litro.

En contexto de subidas, algunas estaciones destacan por ofrecer precios notablemente inferiores a la media.

Las gasolineras de diésel más baratas en Sevilla

Según datos de precios del Ministerio de Transición Ecológica, actualizados a 4 de marzo de 2026, el top 5 de estaciones con diésel más barato en Sevilla es:

E.S. San Lázaro (Avda. Doctor Fedriani, 40, Barriada Bachillera) a 1,335 €/litro

ALCAMPO S.A. (Calle Ronda del Tamarguillo S/N) a 1,387 €/litro

BALLENOIL (Avenida San Jerónimo, S/N) a 1,419 €/litro

TAMOIL (Calle Pino Central, 14) a 1,424 €/litro

COSTCO (Calle Ganimedes, 9) a 1,439 €/litro

Por debajo en el ranking se encuentran APJ (Calle Cojinete, SN) y Ballenoil (Calle Granito, 1), ambas a 1,449 €/litro, y E.S. SU EMINENCIA (Ctra. Su Eminencia S/N) a 1,455 €/litros.

Estas estaciones se concentran en áreas estratégicas de Sevilla, como la Barriada Bachillera, San Jerónimo y Su Eminencia, zonas bien comunicadas y de alto tránsito.

Cabe destacar que las estaciones de servicio con precios más bajos se ubican en barrios periféricos y en grandes superficies, mientras que los precios tienden a ser más altos en avenidas principales y en gasolineras de marcas internacionales, reflejando la tendencia de la ciudad a diversificar los precios según la ubicación y la competencia cercana.

Las gasolineras de gasolina 95 más baratas en Sevilla

Las cinco gasolineras más económicas de sevilla para repostar gasolina 95 al 4 de marzo de 2026 son:

E.S. San Lázaro (Avda. Doctor Fedriani, 40, Barriada Bachillera) a 1,369 €/l

E.S. SU EMINENCIA (Ctra. Su Eminencia S/N) a 1,389 €/l

ALCAMPO S.A. (Calle Ronda del Tamarguillo S/N) a 1,419 €/l

MOOVE (Calle Astronomía, 3) a 1,419 €/l

TAMOIL (Calle Pino Central, 14) a 1,467 €/l

Un poco más abajo en el ranking se encuentran APJ (Calle Cojinete, s/n) a 1,459 €/litros, GACOSUR PARSI (Calle Parsi 6, 42) a 1,500 €/litros y COSTCO (Calle Ganimedes, 9) a 1,450 €/litros.

Estas estaciones se distribuyen entre barrios periféricos y zonas estratégicas como la Barriada Bachillera, Su Eminencia y áreas comerciales, mostrando cómo los precios más bajos se concentran en áreas menos céntricas y en grandes superficies.

Oportunidad de ahorro

Aunque los precios medios han subido, la horquilla de precios en la capital es muy amplia. El Ministerio de Transición Ecológica indica que el rango de precios el 4 de marzo de 2026 oscilaba entre aproximadamente 1,369 €/litro hasta 1,669 €/litro, lo que representa una diferencia de hasta 0,30 €/litro entre la estación más barata y la más cara. Repostar 50 litros de gasolina 95 en la gasolinera más económica (a 1,369 €/l) cuesta 68,45 €, mientras que hacerlo en la más costosa (a 1,669 €/l) asciende a 83,45 €, lo que supone un ahorro de hasta 15€ por depósito.