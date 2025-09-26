Un premio millonario en Sevilla: un único acertante de la Bonoloto gana más de 3 millones de euros

Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla

La suerte sonrió este jueves a Sevilla. En el sorteo de la Bonoloto celebrado el 25 de septiembre, se ha registrado un único boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) premiado con 3.030.616 euros, una de las cantidades más elevadas repartidas por este sorteo en los últimos meses.

El billete ganador fue validado en la Administración de Loterías número 72, situada en la Avenida República Argentina, 18, en pleno barrio de Los Remedios. Este establecimiento, con una larga trayectoria en la capital andaluza, vuelve así a colocarse en el mapa de la fortuna, convirtiéndose en el punto de venta de un premio que cambiará la vida de su propietario.

La combinación ganadora de este sorteo estuvo formada por los números 42, 12, 33, 17, 14 y 26, con el complementario 11 y el reintegro 9. Para hacerse con este premio de primera categoría, el acertante debió adivinar los seis números principales de la combinación.

Desde primeras horas de la mañana de este viernes, numerosos vecinos y curiosos se han acercado a la administración para conocer más detalles y felicitar a los responsables, que desconocen por ahora si el ganador es un cliente habitual o un comprador ocasional. “Ojalá sea alguien del barrio o una persona que lo necesite”, comentaba el personal del establecimiento, que se mostraba emocionado ante la magnitud del premio.

La casualidad es que hace tan solo tres días, otra vecina del barrio de Los Remedios ganó un premio millonario gracias al 'Rasca platinum' de la ONCE, que compró a un vendedor de Virgen de Luján, por lo que hay dos nuevos millonarios en el mismo distrito.

La identidad del afortunado o afortunada sigue siendo un misterio, aunque tiene un plazo de tres meses para reclamar el premio. Mientras tanto, la administración de la Avenida República Argentina 18 celebra haber sido escenario de un golpe de suerte que quedará en la historia reciente de la ciudad.

El sorteo de la Bonoloto, uno de los más populares de las Loterías y Apuestas del Estado, se celebra de lunes a domingo y permite participar desde importes muy económicos, lo que lo convierte en uno de los juegos favoritos de los apostantes. En este caso, la fortuna ha querido que Sevilla y el barrio de Los Remedios sean los grandes protagonistas de la jornada, con un premio que supera los tres millones de euros y que coloca a la capital andaluza en el mapa de los grandes ganadores de la lotería nacional.